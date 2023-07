Quando gli alpinisti vedono cosa viene contro di loro, si precipitano a correre

Questi due alpinisti si precipitano a correre velocemente quando vedono qualcosa che viene contro di loro. Ecco cosa hanno trovato durante la scalata in montagna. I dettagli.

Questa è la storia di Cyril ed Eric Rohrers, due alpinisti che fanno un incontro inaspettato mentre si trovano in montagna. Ecco perché sono costretti a correre quando vedono ciò che sta andando loro incontro.

La storia di Cyril ed Eric Rohrers

La storia che vi stiamo per raccontare ha come protagonisti Cyril ed Eric Rohrers, due alpinisti che coltivano da sempre la passione per la montagna.

Luogo incantato e talvolta misterioso, essa è in grado di garantire degli scenari incredibili, soprattutto una volta raggiunta la vetta più alta. Ma può essere anche il luogo di pericoli e insidie. Tante volte abbiamo letto o ascoltato storie di esperti scalatori che hanno perso la vita tra i monti o che hanno smarrito la strada di casa.

I fortunati superstiti hanno raccontato la pericolosità della montagna e la difficoltà di tentare di sopravvivere ad alta quota. Talvolta non è soltanto la mancanza di ossigeno data dall’altezza a togliere la vita o l’assideramento, ma anche l’incontro con animali che popolano questi posti. Scopriamo perché Cyril ed Eric Rohrers, durante una arrampicata, sono stati costretti a correre quando vedono qualcosa di inaspettato venire loro incontro.

Gli alpinisti si precipitano a correre: cosa hanno visto?

Cyril ed Eric Rohrers sono due esperti alpinisti, i protagonisti della storia che vi stiamo per raccontare. Qualche mese fa, i due fratelli decidono di scalare la vetta del Britsen. Doveva essere una giornata tranquilla, una di quelle da trascorrere in relax dopo settimane di duro lavoro e stress di vita quotidiana.

I due decidono di recarsi su questa montagna, che non si può considerare come tra le più alte al mondo, dato che per raggiungere la vetta si devono percorrere appena 3.000 km. Eppure, come tutti i luoghi naturali incontaminati di questo genere, lì sopra non c’è nulla se non neve. Almeno fino a quando non arrivano loro. Proprio la coppia, si ritrova a fare un incontro ravvicinato che li lascerà senza parole.

Sapete che cosa vedono mentre stanno percorrendo il sentiero nevoso? Un animale fa capolino dalla neve. Non si tratta di un orso pericoloso ma di un tenero gattino! Ebbene sì, il dolce felino si era perso in montagna e incastrato nella neve, cercava di camminare nella direzione degli scalatori ma le sue zampette sono state ferite dal ghiaccio e bloccate nella neve.

Cyril ed Eric fanno di tutto per salvare il gattino e con un po’ di impegno, riescono ad estrarlo dalla coltre di neve. Con il felino tra le braccia, ripercorrono la strada al contrario tornando al rifugio che li ospitava. Arrivati in struttura, i due fratelli consegnano il gatto nelle mani di un gruppo di turisti che stava scendendo nel paese vicino, affinché l’animale potesse ricevere tutte le cure necessarie.

I fratelli scopriranno poi, in seguito, che il gatto in questione si era perso pochi giorni prima. Più volte la montagna era stata setacciata ma del felino nessuna traccia. Fortunatamente, Eric e Cyril hanno trovato il tenero animale che ora è di nuovo tra le braccia dei suoi padroni.