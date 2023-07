Il segreto di ogni nonno per evitare di avere le unghie nere dopo il giardinaggio

By

Come fare per non avere le unghie nere dopo il giardinaggio? Solo con questo metodo dei nonni è possibile risolvere subito.

Per gli amanti del giardinaggio, trascorrere del tempo all’aria aperta e prendersi cura delle piante è un’attività appagante. Tuttavia, uno dei problemi più comuni associati al giardinaggio è la comparsa di unghie nere di terra, che possono risultare poco gradevoli e difficili da rimuovere. Come fare? Lo spiegano i nonni.

Come non avere le unghie nere dopo il giardinaggio?

Seguendo i preziosi consigli dei nonni, è possibile godersi il giardinaggio senza dover affrontare le fastidiose unghie nere di terra. Bastano semplici e piccoli accorgimenti e il gioco è fatto.

Utilizzare i guanti da giardinaggio

I guanti da giardinaggio sono uno strumento fondamentale per proteggere le mani durante le attività all’aperto. Scegliere guanti di buona qualità, realizzati con materiali resistenti come il lattice o il cuoio. Questi guanti formeranno una barriera protettiva tra la pelle e la terra, impedendo alle unghie di entrare in contatto diretto con la terra e di sporcarsi.

Tagliare le unghie in modo adeguato

Prima di dedicarsi al giardinaggio, è consigliabile tagliare le unghie delle mani in modo adeguato. Mantenere le unghie corte e ben curate riduce la possibilità che la terra si accumuli sotto di esse. Utilizzare un tagliaunghie di buona qualità e dare una forma regolare alle unghie per ridurre al minimo gli spazi in cui la terra può depositarsi.

Applicare una barriera protettiva

Prima di iniziare a lavorare in giardino, applicare uno strato di sapone, crema idratante o di olio sulle mani e sulle unghie.

Questo aiuterà a creare una sorta di barriera protettiva tra la pelle e la terra, rendendo più facile la rimozione della terra dopo il giardinaggio. Inoltre, l’umidità fornita dalla crema idratante manterrà le unghie più flessibili e meno inclini a rompersi o a scheggiarsi.

Utilizzare una spazzola per unghie nere da giardinaggio

Dopo il giardinaggio, è consigliabile utilizzare una spazzola per unghie per rimuovere delicatamente la terra che potrebbe essersi depositata sotto le unghie.

Si consiglia di farlo sotto l’acqua corrente per facilitare l’operazione di pulizia. Questo metodo semplice ed efficace aiuterà a mantenere le unghie pulite e libere da residui di terra.

Prendersi cura delle mani e delle unghie

È importante prendersi cura delle mani e delle unghie in generale. Idratare regolarmente le mani con creme nutrienti, utilizzare un olio per cuticole per mantenere le cuticole idratate e in buona salute, e proteggere le unghie con uno smalto trasparente o con uno smalto rinforzante.

Queste pratiche aiuteranno a mantenere le unghie più forti e meno suscettibili a macchie e danni.

Utilizzare un attrezzo di protezione per evitare unghie nere dopo il giardinaggio

Per evitare il contatto diretto delle unghie con la terra, è possibile utilizzare un attrezzo di protezione come una spatola o un cucchiaio da giardinaggio.

Questo strumento può essere utilizzato per scavare, trapiantare o raccogliere senza sporcare le unghie. Ricordarsi di pulire l’attrezzo dopo ogni utilizzo per evitare la diffusione di malattie tra le piante.