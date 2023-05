Quando arriva il caldo in Italia? Prepariamoci alla massa d’aria africana: c’è la data

Quando arriva il caldo in Italia: è arrivato il momento di prepararsi all’arrivo della massa d’aria africana e proprio in questa data. Per conoscerla basterà leggere le seguenti righe, sicuramente ne scoprirete delle belle.

Ormai questo inconsueto e pericoloso periodo di forti piogge e di maltempo ha praticamente le ore contate. Sta per giungere, infatti, un flusso d’aria africana che porterà delle giornate caratterizzate da temperature molto elevate. È, dunque, in arrivo il caldo sul territorio italiano, con la massa d’aria africana che si sta avvicinando sempre più all’Italia. La data di arrivo è ormai ufficiale, conosciamola qui di seguito.

Quando arriva il caldo in Italia: un grande cambiamento previsto dal meteo

Come accennato poco fa, si parla di un caldo che sta per arrivare nel nostro territorio italiano in seguito ad un periodo caratterizzata da pioggia e ancora pioggia. Come ben sappiamo in questo periodo si sono verificate delle situazioni che hanno provocato non pochi danni.

Questa primavera, insomma, si è caratterizzata, soprattutto in questo ultimo periodo, da giornate basate su forti piogge e perturbazioni che hanno causato diverse problematiche e grandi danneggiamenti.

Ciò principalmente in determinati punti del territorio italiano. Una mezza stagione inusuale e pericolosa, per tutto quello che ha causato questo forte maltempo.

Adesso sembrerebbe sia arrivato il momento di un cambiamento radicale del tempo, se si considera la notizia ufficiale che rivela l’arrivo di un caldo africano.

Questo fa presupporre che da un eccesso si passerà a un altro tipo di eccesso, visto che da giornate improntate su forti perturbazioni si passerà direttamente a un mese di Giugno che, a quanto pare, si prospetta rovente dal punto di vista climatico.

Negli ultimi anni, invece, di questi periodi il caldo eccessivo era già presente con tutta la sua potenza. Mentre quest’anno nel mese di Maggio ha costituito una chiara assenza che, anzi, ha portato un periodo di piogge incessanti.

Tutto questo terminerà a breve, se ci si basa sulle ultime elaborazioni derivanti dal Centro di calcolo americano.

Quando arriva il caldo in Italia: ecco cosa sta accadendo attualmente sull’Italia

Fino a questo momento e come si è sottolineato poc’anzi, la stagione primaverile ha mostrato con molta frequenza il suo lato più bizzoso, presentando così un conto moto pesante se si considera tutto ciò che è accaduto di recente.

A causa del pessimo tempo basato su costanti piogge e brutto tempo, si sono verificati notevoli danni che hanno provocato anche delle vittime, tutti causati dagli intensi giorni di maltempo.

La fase di stabilità in questo periodo non si è assicurata per via della completa mancanza di una figura basata sull’alta pressione.

Intanto l’anticiclone delle Azzorre si sta facendo sentire con tutta la sua potenza nelle zone europee centrali e parzialmente anche in quelle settentrionali. Quello africano, invece, sta continuando a posizionarsi su latitudini più idonee alle sue origini.

Ne consegue che, almeno per il momento, l’Italia si ritrova esclusa da questi avvenimenti climatici e dal punto di vista anticiclonico. Trovandosi nel mezzo di situazioni atmosferiche che hanno la piena responsabilità, per quanto concerne le condizioni spesso instabili e con temperature insolite per questo particolare periodo dell’anno.

In riferimento ai prossimi giorni, non ci saranno dei particolari cambiamenti in relazione alla circolazione di tipo generico. Ne consegue che, come minimo fino a tutta la prossima settimana, continueremo a ritrovarci con le medesime giornate, dal punto di vista termico.

Le importanti novità annunciate dal meteo: ecco cosa sappiamo

In questo caso ci sarà più caldo durante le giornate maggiormente soleggiate, mentre le temperature risulteranno più basse quando il meteo stabilirà di far tornare la pioggia nonché episodi caratterizzati dai temporali.

Osservando invece i periodo in prossimità del 9 e del 10 di giugno, la cartina elaborata dal Centro di calcolo americano presenta una condizione climatica sicuramente differente. Ciò in quanto si prospetta una situazione che andrebbe a favorire considerevolmente il sopraggiungere di un forte caldo africano.

Se realmente dovesse sopraggiungere qui in Italia, si andrebbe a concretizzare una prima fase di caldo intenso sul nostro territorio. Un periodo contrassegnato, quindi, da una notevole stabilità e da temperature in forte aumento. Questo stato climatico si prevede principalmente per le zone meridionali italiane.

Questo cambiamento del meteo, però, non risulta ancora confermato. Pertanto si tratta ancora di un’ipotesi che sta avvenendo in questo periodo, che andrebbe a comportare un caldo molto intenso. Certamente anche questo corrisponderebbe a un eccesso climatico, trattandosi ancora del mese di Giugno, ma se ci si basa su quello che purtroppo si è verificato in questi ultimi tempi, non ci si meraviglia più di tanto.

Proprio perché anche le forti piogge non rientravano nella normalità del periodo di Maggio.

Considerazioni finali: ultime frasi a tal proposito

È dunque ancora arduo per il momento il fatto di poter dare delle ulteriori conferme. Ciò poiché non tutti i centri di calcolo a livello internazionale si basano sugli stessi risvolti climatici, per quanto riguarda il futuro.

Questa è comunque una situazione che si verifica spesso, quando si parla di settori che si vanno a correlare con le previsioni a medio e lungo termine.

A questo punto, perciò, non ci rimane che aspettare dei nuovi aggiornamenti in merito, per capire come sarà il tempo nel mese di Giugno ormai imminente.

Così da scoprire se inizieremo a patire il caldo già in questo mese oppure se il caldo africano si farà ancora attendere. Per sapere tutto questo, insomma, bisognerà aspettare e chissà, sperare che il caldo venga a trovarci.