Tutti i passeggeri, compreso l’autista rimasto incastrato, sono stati tratti in salvo dall’autobus uscito di strada in Toscana, in provincia di Massa Carrara.

Un incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, ha coinvolto anche un bus uscito di strada in provincia di Massa Carrara. L’impatto nei pressi di Tecchia Rossa, nella zona tra Pontremoli e Zeri. Tutti i passeggeri a bordo sono stati portati in salvo, compreso l’autista del bus che inizialmente era rimasto incastrato tra le lamiere. L’incidente sulla strada provinciale 37. Il bus è precipitato in una scarpata di circa 200 metri: due ragazzi di 16 anni sono stati trasferiti in elicottero in codice rosso in ospedale.

Toscana, un bus esce di strada: tutti i passeggeri sono stati tirati fuori

Tutti e 20 i passeggeri sono stati tirati fuori dall’autobus. La vettura, coinvolta in un incidente stradale nei pressi di Tecchia Rossa, è uscita di strada tra Pontremoli e Zeri in provincia di Massa Carrara. Alcuni passeggeri a bordo ha riportato delle lesioni. Diversi i contusi, mentre due ragazzi sono stati portati in codice rosso all’ospedale di Pisa. Tutti sono stati tirati fuori dall’autobus dai sanitari e dai soccorritori arrivati sul posto.

Inizialmente l’autista del bus era rimasto incastrato nelle lamiere, ma i vigili del fuoco sono riusciti a tirarlo fuori senza alcun danno. Autolinee toscane, la ditta proprietaria del bus, ha fatto sapere che l’uomo è adesso cosciente. Non è chiaro lo stato sulle sue condizioni di salute, ma non dovrebbe aver riportato gravi ferite.

Il mezzo coinvolto, sempre secondo quanto affermato da At, è utilizzato per le tratte extraurbane e spesso ne fanno uso i ragazzi delle scuole per tornare a casa. I vigili del fuoco e i sanitari del 118 hanno soccorso tutti i passeggeri, mentre sono stati mandati sul posto anche due elicotteri.

La condizione dei feriti

Sarebbero 19 studenti i passeggeri rimasti coinvolti nell’incidente. L’autobus è precipitato in una scarpata per 200 metri, nel pomeriggio di oggi intorno alle 14. Due elicotteri sono stati nivaiti da Genova, mentre uno da Cecina, per soccorrere i passeggeri estratti tutti dalla vettura. Secondo quanto affermato dai sanitari, diversi sono stati i passeggeri finiti in ospedale per dei traumi, mentre tre ragazzi sono stati portati in elicottero.

🔴 #MassaCarrara, dalle 14 intervento dei #vigilidelfuoco a Zeri, sulla SP37, per un autobus di linea finito in una scarpata con 20 persone a bordo: 2 ragazzi e un adulto feriti, trasportati in ospedale con gli elicotteri. Operazioni in corso [#29maggio 15:30] pic.twitter.com/G1wsfifmnh — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 30, 2023

Uno è arrivato al Cisanello di Pisa, mentre due ragazzi di 16 anni in codice rosso all’ospedale di Massa. Uno di loro avrebbe riportato un trauma cranico, fanno sapere i sanitari. I codici gialli invece sono tre, due ad Apuane e uno trasferito a Pontremoli. Gli altri 15 sono stati ricoverati in codice verde, 14 a Pontremoli e uno a Massa, ad Apuane.