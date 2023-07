Quale macchina si deve spostare per prima? Solo se sei sveglio riesci a rispondere

Guardando la figura, sai quale macchina si deve spostare per prima e far passare le altre? Se sei sveglio lo capisci subito, perciò rispondi a questo test!

Quante volte capita di ritrovarsi a guidare un’auto e all’improvviso si crea un ingorgo? In questi frangenti è bene sapere chi deve muoversi per primo, ma per fare chiarezza ecco un test che ti aiuterà a capire quale macchina deve spostarsi per risolvere il problema!

Cosa fare quando si è ad un incrocio

Ritrovarsi con l’auto ad un incrocio può mandare in confusione, ma basta riflettere e si capisce come fare per spostarsi senza causare incidenti. E’ però necessario comportarsi secondo le regole previste dal codice della strada, evitando di procedere a zig zag, di cambiare improvvisamente la direzione di marcia, non fare sorpassi e neanche inversione di marcia.

Bisogna anche moderare la velocità anche se il semaforo è verde, usare la massima prudenza, spostarsi per tempo sulla corsia destinata alla direzione da prendere, segnalare l’intenzione di svoltare e osservare le norme di precedenza. In genere la precedenza va a chi proviene da destra, ma come capirlo? Ecco come fare.

Come capire chi viene da destra

Come capire quando i veicoli provengono da destra? Per comprendere subito quanto detto devi valutare la tua posizione e dove hai intenzione di svoltare rispetto al veicolo che trovi lungo la tua strada. Inoltre, bisogna anche comprendere quali sono i veicoli alla tua destra, quale è la tua e la loro traiettoria e come è posizionato l’incrocio.

Puoi individuare la traiettoria degli altri in base agli indicatori di posizione. Infatti, con le frecce puoi avere subito l’idea del percorso che devono fare gli altri, ovvero se devono andare a destra, a sinistra, oppure devono procedere dritto.

Una volta tracciata la traiettoria delle auto, devi capire chi sta a destra e quindi a chi devi dare la precedenza. Quando nessun veicolo occuperà l’incrocio allora potrai proseguire.

Nel caso tutti i veicoli hanno la destra occupata e nessuno ha una prima destra libera a disposizione bisogna fare valere il diritto della precedenza di fatto. In questo caso, il veicolo che può spostarsi per primo è quello che sopraggiunge con largo anticipo, il che gli consente di muoversi prima.

Invece, se l’auto è nel centro della strada, il conducente deve far valere quella regola che si chiama “prudenza di fatto”. In questo caso il conducente che arriva da destra deve obbligatoriamente fermarsi e lasciare passare il veicolo. Si evitano così incidenti e tutto procede liscio. Ecco di seguito un test che ti consentirà di avere le idee chiare su chi deve muoversi per primo in un incrocio dove si vengono a raggruppare diversi veicoli.

Quale auto si deve spostare prima nel test

L’auto che deve muoversi per prima è la numero 5, quella arancione, che deve andare indietro, ma anche l’auto numero 4, quella di colore azzurro, deve fare la stessa manovra. Infatti, poiché secondo il Codice della Strada vale la precedenza, entrambe devono spostarsi per far passare le altre vetture.

In questo caso, potranno passare le vetture numero 6, quella verde, e numero 7, quella viola, perché per loro si libera la destra e possono procedere lunga la strada. A questo punto anche la vettura rossa, la numero 3, può proseguire, così come la numero 2,la gialla, e la numero 1, la bianca.

La strada adesso è libera e finalmente le due auto che sono andate indietro, la numero 5 e la numero 6 possono proseguire e andare dritto oppure svoltare a destra o a sinistra, a seconda delle loro esigenze.

Come vedi, risolvere questo test non è stato difficile e basta ragionare un po’ per capire quale auto deve muoversi e liberare la strada dall’ingorgo che si è creato. Anche tu, se ti trovi in situazioni del genere, non devi fare altro che seguire le regole e vedrai che nel giro di qualche minuto tutto è risolto!