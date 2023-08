Qual è la banca con più filiali in Italia? Proprio questa si aggiudica il 1° posto

Ormai è difficile trovare qualcuno che non abbia un conto in banca ma tu sai qual è quella che ha più filiali nella nostra Penisola? Per scoprirlo, continua a leggere.

In questi giorni si parla molto della banca in quanto istituto e dei suoi guadagni per via di una normativa che potrebbe essere varata al Governo.

Banca: com’è strutturata in Italia

Oggigiorno è difficile trovare qualcuno che non abbia un conto in banca o che nella propria vita non abbia avuto a che fare con almeno una filiale. Prima di scoprire qual è la banca con più filiali in Italia, è necessario comprendere, a grandi linee, com’è strutturato il sistema bancario italiano.

Nella nostra economia, sia italiana che europea, le banche costituiscono un ruolo importante per aiutarci a gestire le nostre finanze ma anche quelle delle aziende e dell’intera nazione.

Il sistema Bancario Italiano si suddivide in banche commerciali nazionali, regionali e cooperative. Le prime operano in tutta Italia, offrendo servizi finanziari di varia natura. Quelle regionali, invece, sono radicate sul territorio. Per quanto riguarda le cooperative, queste ultime sono più orientate alla comunità essendo possedute da membri e clienti.

Non bisogna dimenticare le banche private, in grado di offrire servizi su misura a clienti con un reddito alto e le banche online che, per la loro flessibilità e comodità stanno spopolando.

Attualmente, ogni banca deve sottostare ad una normativa rigida e a dei controlli operati dalla autorità finanziarie. Oggi, il panorama delle banche è costellato di novità soprattutto sul fronte dell’innovazione tecnologica.

Qual è la banca con più filiali?

Arrivati a questo punto, è necessario svelare qual è la banca che in Italia ha più filiali di tutte. Probabilmente, non ti stupirà sapere che il nome sul podio è quello di Intesa Sanpaolo con ben 2893 succursali sparse su tutto il territorio nazionale.

Medaglia d’argento per Unicredit che si discosta di poco dalla medaglia d’oro con le sue 2291 filiali. Al terzo posto, invece, c’è Bper Banca con 1482 filiali.

Perché Intesa Sanpaolo è così radicata sul territorio italiano? Perché è nata dalla fusione di due realtà bancarie molto grandi ovvero Banca Intesa e Sanpaolo IMI. La loro unione è avvenuta in data 1 gennaio 2007 ma l’integrazione venne avviata già il 26 agosto del 2006. In quella data, infatti, le due grandi realtà bancarie avevano già approvato le linee guida per quella che sarebbe stata un’unione. Lo storico ed originario istituto San Paolo nacque a Torino nel 1563.

Poi, nel 2020 è arrivata l’unione con UBI Banca, incorporata realmente soltanto nel 12 aprile 2021. Con queste unioni e fusioni Intesa Sanpaolo ha occupato tante filiali sul territorio italiano, conquistando la fiducia di un numero sempre maggiore di risparmiatori. Tuttavia, alcune indiscrezioni vogliono che ci sarà la chiusura di molte filiali, in virtù di una maggiore digitalizzazione.