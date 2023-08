Incidente stradale a Melicucco (Reggio Calabria), tre vittime

By

Incidente stradale a Melicucco, in provincia di Reggio Calabria, dove due auto si sono scontrate provocando la morte di 3 persone fra cui una bambina.

Lo schianto fra un’Alfa Romeo Giulietta e una Bmw è costato la vita a quasi tutti gli occupanti delle vetture, c’è solo un sopravvissuto ma è rimasto ferito gravemente e si trova in ospedale. Nell’area dell’incidente sono a lavoro le forze dell’ordine per chiarire la dinamica.

Incidente a Melicucco

Un terribile incidente stradale a Melicucco, in provincia di Reggio Calabria, è avvenuto poche ore fa e il bilancio è davvero tragico. A schiantarsi nel caldo pomeriggio di oggi lungo la Statale Ionio-Tirreno sono state una Bmw e un’Alfa Romeo Giulietta.

Quattro persone sono morte sul colpo, si tratta di tre adulti e una bambina di soli 4 anni, mentre una quinta persona è rimasta ferita in maniera grave ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Polistena.

Non sappiamo quali sono le sue condizioni però dalle immagini che circolano in merito a questo sinistro, si è trattato di qualcosa di veramente spaventoso su cui i carabinieri e la polizia stradale stanno ancora cercando di fare chiarezza.

Sul posto sono giunte diverse ambulanze dei soccorritori sanitari ma solo un uomo è sopravvissuto all’impatto, altre tre persone invece sono morte e i pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi e rimuovere i mezzi incidentati dalla carreggiata. Anzi per essere precisi, una delle vetture è rimasta in strada mentre l’altra è finita a cavallo fra la vegetazione esterna e il guardrail.

L’impatto tragico che ha scioccato la comunità locale e in poco tempo ha fatto il giro del web, è avvenuto oggi pomeriggio a pochi metri dallo svincolo per Melicucco.

Coinvolte nell’impatto, una Bmw e una Alfa Romeo Giulietta.

Il trasporto in ospedale

Ci saranno diversi passaggi che ora dovranno eseguire le forze dell’ordine, innanzitutto si cerca di capire la dinamica dell’incidente e quindi addebitare le responsabilità del gesto. La Statale in questione, la 682, è un’arteria importante per arrivare alla frazione calabrese ma non sembrerebbero esserci altri testimoni oltre a chi era presente nelle auto.

A perdere la vita sono stati il conducente dell’Alfa Romeo che era da solo, una bambina di 4 anni e una donna che invece viaggiavano nella Bmw. In questa seconda macchina c’era anche un’altra minorenne, un uomo che si trovava alla guida e una donna al lato passeggero. Tutte queste persone sono state caricate in ambulanza e portate nell’ospedale di Polistena, a eccezione della bambina sopravvissuta che versava in condizioni particolarmente gravi ed è stato necessario il trasporto in elisoccorso.

Nella struttura sono giunti i parenti delle vittime, straziati dal dolore per quello che è successo. Un fatto terribile che ha portato alla chiusura temporanea della strada per i rilievi di rito, ma soprattutto che ha distrutto diverse famiglie. Che uno dei due guidatori abbia premuto troppo sull’acceleratore? Oppure un errore di distrazione? Un colpo di sonno? Non possiamo fare ipotesi né escludere nulla al momento ma eventuali telecamere di zona potrebbero dare le risposte che gli inquirenti cercano.