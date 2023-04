Qual è il nome più diffuso in Italia? Il primo posto è confermato: svelati i dati

By

Ecco qual è il nome più diffuso in Italia: al primo posto troviamo proprio questo nome, come confermato da questi dati. Quello che c’è da sapere a tal proposito. Qui di seguito ci sarà la possibilità di scoprire non solo il nome maschile più diffuso, ma anche quello femminile.

Se si parla di figli e di figli in arrivo il tema nomi sicuramente si fà caldo. Esiste, infatti, un quantitativo enorme di nomi di persona, ma solo alcuni di quelli presenti nell’elenco corrispondono ai nomi maggiormente diffusi in territorio italiano. Ecco quaii sono i nomi maggiormente diffusi e scelti nel 2023. Tra quelli italiani sia maschili che femminili, spiccano sicuramente questi. Lo avreste mai detto?

Il nome più diffuso in Italia: quali sono i nominativi prediletti dagli italiani

Quando si tratta di dover decidere il nome del proprio figlio si apre un mondo. Un mondo di nomi che possono essere scelti e che si presentano davanti a noi quando arriva il proprio figlio nella propria vita.

Insomma, quando una coppia deve scegliere il nome del proprio bambino, si inizia a discutere su determinati elementi.

Difatti ci sono coloro che preferiscono i nomi prettamente italiani e tradizionali, magari optando per il nome di uno dei nonni, in modo tale da seguire la consuetudine delle famiglie di una volta. Poi ci sono coloro che, invece, prediligono i nominativi più inusuali o i nomi che riportano a quelli maggiormente antichi che si usavano nei tempi passati.

Ecco perché in questa fase che attraversano tutti i futuri genitori c’è bisogno di farsi aiutare da un apposito elenco, concernente i nomi più diffusi in tutto il territorio italiano. In questo modo non solo si potrà contare su un’ampia gamma di nominativi, avendo quindi solo l’imbarazzo della scelta, ma si potrà pure effettuare una sorta di confronto con le varie classifiche degli anni precedenti.

Il nome più diffuso in Italia: quali sono i nomi scelti in forma maggiore nel 2021/2022

Ora però arriviamo a un interrogativo che forse in tanti si sono posti nella propria vita. Quali sono i nomi più gettonati? Quali sono i nomi che si prediligono per i propri figli?

I nomi maschili e femminili maggiormente scelti per i propri figli in questo periodo sono proprio questi, Sofia e Leonardo.

Questo si è potuto appurare attraverso i dati rilasciati dall’Istat, riguardanti appunto la natalità italiana con il relativo elenco di nomi femminili e maschili più utilizzati in Italia.

Nella lista dei nomi da maschio preferiti dagli italiani spicca al primo posto il nome di Leonardo, seguito da altri nomi posti in cima all’elenco come quello di Alessandro e Tommaso. Questi uniti ai nomi Lorenzo, Edoardo e Francesco che sono indubbiamente i nomi maschili preferiti in assoluto.

Per quanto riguarda invece i nomi femminili preferiti di questi specifici corrispondono a quello di Sofia che si posiziona al primo posto, seguito da Aurora, Giulia e Ginevra. Questi sono stati fra i nomi che sono andati per la maggiore, tra quelli prediletti per le proprie figlie femmine.

Se ci si basa a livello regionale, però, si possono notare degli aspetti sorprendenti inerenti la scelta dei nomi.

Il nome preferito maschile corrispondente a Leonardo è particolarmente scelto nelle zone centrali e settentrionali dell’Italia.

Invece nella regione Campania il nome più utilizzato in assoluto è senza alcun dubbio quello di Antonio. Francesco è uno dei nomi preferiti della Calabria e della Puglia. Lorenzo è un nome maschile molto utilizzato nella regione del Molise.

Per quanto concerne il primo posto della classifica femminile, correlato al nome di Sofia, si tratta di un nominativo molto adoperato al Nord e nelle zone centrali italiane.

Le regioni della Puglia, del Molise e della Sicilia prediligono il nome di Giulia.

In Campania e in Sardegna la scelta primaria tende verso il nome di Aurora. Infine il nome id Ludovica sta prendendo sempre più il posto di Giorgia.

I nomi stranieri più scelti in Italia

Gli stranieri residenti in territorio italiano hanno anche loro, ovviamente, dei nomi particolarmente diffusi e scelti per i loro figli.

In prevalenza troviamo quello di Adam per i maschi, come pure Amir e Rayan.

Ma anche i cittadini di origini straniere che abitano in Italia spesso preferiscono scegliere dei nomi tipicamente italiani, incluso quello di Leonardo. Tra i nomi italiani preferiti degli stranieri ci sono Alessandro, Mattia, Luca e Matteo.

In relazione ai nomi femminili scelti dagli stranieri residenti in Italia, troviamo anche qui quello di Sofia. Altri nomi femminili preferiti dagli stranieri sono Emily, Emma, Aurora, Amira e Sara.

Da qui si può notare una netta variabilità delle preferenze dei nomi tra i cittadini stranieri residenti in territorio italiano e fra quelli italiani.

Il nome da maschio e da femmina più diffusi in territorio italiano

Precisamente in che modo gli italiani vanno a indirizzare la loro attenzione e scelta finale sul nome da dare al proprio figlio?

Col passare degli anni le tendenze correlate alle mode del momento hanno ampiamente dimostrato che i nomi tradizionali sono tra i più amati. Nominativi classici che non vanno mai fuori moda e che sono sempre presenti nelle famiglie italiane.

Ciò in quanto la maggior parte degli italiani sono molto legati alle tradizioni e poco propensi a sperimentare nomi al di fuori di quelli presenti nel nucleo familiare. Nomi che considerano spesso poco consoni per la scelta, ancor di più quando si tratta di nomi stranieri o che loro ritengono bizzarri.

Dunque Leonardo, Francesco e Alessandro sono di sicuro i nomi maschili più diffusi tra gli italiani. Sofia, Aurora e Giulia sono quelli maggiormente divulgati tra le figlie degli italiani. Ecco che dunque sono proprio questi i nomi più gettonati nel territorio italiano. E questo come visto, sembra essere confermato, da diversi dati. Finalmente è stato svelato questo grande mistero e si è potuta dare finalmente una risposta a un interrogativo che probabilmente ci siamo posti diverse volte.