Il Milan ha vinto l’andata dei quarti di finale di Champions contro il Napoli

Basta il gol nel primo tempo di Ismael Bennacer al Milan per superare il Napoli di Luciano Spalletti nell’andata dei quarti di finale di Champions League in scena oggi in un San Siro stracolmo. Senza Victor Osimhen, i partenopei non riescono a pungere e finiscono anche la partita in dieci per l’espulsione (per doppio giallo) di Zambo Anguissa, oltre a lui, al ritorno al Diego Armando Maradona di martedì prossimo, dovranno rinunciare anche a Min-Jae Kim.

Dopo diciott’anni, in Champions League, torna un derby tutto italiano. I campioni d’Italia in carica del Milan, arrivati ai quarti di finale dopo aver battuto nella doppia sfida il Tottenham di Antonio Conte, ospita il Napoli dei miracoli di Luciano Spalletti, primo in Serie A e una macchina da gol anche nella coppa dalle grandi orecchie, in uno stadio San Siro pieno e bellissimo.

Bennacer piega il Napoli nell’andata dei quarti di finale di Champions League: a San Siro finisce 1-0 per il Milan

Se per i partenopei è la prima volta che si arriva a giocarsi una semifinale, i rossoneri sono quasi degli abitué (nonostante negli ultimi anni non sia andata sempre così, anzi), quindi il risultato è tutt’altro che scontato, ancora di più perché, nella partita di domenica scorsa, gli uomini di Stefano Pioli hanno schiacciato per 4-0, e al Diego Armando Maradona, gli azzurri. Oggi, però, è un’altra storia, tutta da vivere.

Il tecnico emiliano sceglie i suoi migliori undici e ripropone (anche perché non è più in emergenza la difesa a quattro). E quindi c’è Mike Maignan tra i pali, il capitano Davide Calabria sull’out di destra, Theo Hernandez su quello di sinistra, al centro la coppia Simon Kjaer e Fikayo Tomori, davanti a loro, Pioli sceglie Rade Krunic e Sandro Tonali, mentre sulla trequarti, a supporto dell’unica punta Olivier Giroud, ci sono Brahim Diaz, Ismael Bennacer e Rafael Leao.

Privato di uno dei suoi gioielli più preziosi, alias il capocannoniere del campionato, Victor Osimhen, l’allenatore toscano propone il 4-3-3 con i soliti interpreti, con Alex Meret in porta, sulla destra il capitano Giovanni Di Lorenzo, al centro Amir Rrahmani e Min-Jae Kim, mentre sulla fascia sinistra c’è Mario Rui. A centrocampo, ci sono Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski, mentre in attacco, al posto del nigeriano, come punta centrale Spalletti sceglie Eljif Elmas supportato da Hirving Lozano e Khvicha Kvaratskhelia.

A partire più forti, sotto la pioggia di Milano, sono gli ospiti con il georgiano che spreca un’occasione d’oro per indirizzare la partita nel migliore dei modi dopo solo un minuto, la conclusione, però, si infrange sulla schiena dei difensori rossoneri e quindi è tutto da rifare, ma c’è tempo, ecco. Qualche giro lancette dopo, infatti, è il portiere francese del Milan che salva la sua squadra da una sassata dal limite di Anguissa, e la stessa cosa succede quando è il polacco a provarci, sempre dalla distanza. I rossoneri fanno capolino nell’area del Napoli ma non creano problemi alla retroguardia dei partenopei, non lo fa neanche il portoghese al 25esimo, che prima approfitta di un errore sulla trequarti degli azzurri, poi solo davanti a Meret (e dopo essersi fatto quasi tutto il campo) non inquadra lo specchio della porta – viene poi graziato dall’arbitro quando rompe la bandierina del calcio d’angolo per stizza.

Il romeno István Kovács utilizza lo stesso metro di giudizio anche dopo, quando Krunic blocca la ripartenza di Zielinski e quando Kim interviene su Giroud nella metà campo partenopea, non perdona, però, il numero 20 del Napoli quando va diretto sulla gamba del bosniaco: è lui il primo ammonito della gara, ma non è diffidato.

Poi arriva anche il primo gol. Lo spagnolo in prestito dal Real Madrid ruba palla a centrocampo e la porta fino al limite dell’area dei partenopei, la scarica per Leao che crossa per Bennacer dopo un rapido tocco sempre di Brahim Diaz. Se prima il 17 sbaglia davanti al portiere del Napoli, stavolta l’algerino non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa. È il 40esimo, e la gara si fa sempre più bella, e nervosa, tanto che si accende anche una piccola rissa poco dopo (che viene subito spenta) e viene ammonito anche Pioli per proteste.

La squadra di Spalletti non reagisce, anzi va in difficoltà, e sono i padroni di casa che crescono, e quasi trovano il raddoppio con Tonali, che però non riesce a pungere Meret, non sicuramente il migliore in campo per il Napoli. Sull’ennesimo calcio d’angolo nei minuti di recupero, è sempre il Milan ad andare vicino al colpo del 2-0, a salvare i partenopei è la traversa che Kjaer colpisce di testa. Sono le sliding door del primo tempo, poi si ritorna in campo con gli stessi 22 anche se Spalletti inizia a far scaldare Giacomo Raspadori, l’unica vera punta rimasta in rosa al tecnico toscano.

Si riprende cauti, da entrambe le parti, e il gioco viene anche stoppato per un problema tecnico del direttore di gara, quando si inizia per davvero a giocare, sono gli azzurri a rendersi più pericolosi. Da un cross di Kvaratskhelia, Elmas colpisce di testa direttamente sulla traversa, e anche dopo, il tentativo del capitano dei partenopei si infrange sulla schiena del centrale danese.

Il Napoli continuare ad attaccare, in questa fase, anche a costo di concedere qualcosa di troppo alle spalle. In particolare, i partenopei sfondano a destra con una combinazione tra Di Lorenzo e Lozano, il messicano cade in area di rigore per una piccola spinta di Theo Hernandez, ma l’arbitro dice di proseguire. Pochi istanti dopo, Bennacer fa fallo a centrocampo su Anguissa: è un intervento in ritardo e dritto sulla caviglia che merita il cartellino giallo. Kvaratskhelia tenta, poi, uno dei suoi classici slalom, ma dopo il primo dribbling è brava la difesa rossonera a contenerlo regolarmente. Siamo al 64esimo e la partita si gioca soprattutto a centrocampo, senza che le due squadre riescano a innescare i loro centravanti. Il Milan si rivede in avanti al 66esima quando Leao cerca una sorta di veronica, ma viene ben contenuto nell’uno contro uno.

A operare il primo cambio della partita, dopo il fischio dell’arbitro, è Pioli. Arriva il momento di Alexis Saelemaekers che prende il posto di Bennacer, fino a questo momento man of the match. Brahim Diaz scala sulla trequarti e il laterale servirà a contenere le discese del duo formato da Kvaratskhelia e Mario Rui, ma anche per tentare di sfondare in contropiede, come successo il 2 aprile in campionato. La risposta del Napoli arriva pochi istanti dopo con Lozano che esce dal campo e scocca l’ora dell’ex Sassuolo, per dare maggior peso offensivo.

Pochi istanti dopo, il Napoli tenta di passare centralmente con Kvaratskhelia, ma Tonali è bravo a chiudere e far ripartire il contropiede. Sugli sviluppi dell’azione, Anguissa ferma fallosamente Theo Hernandez e viene ammonito. Nella stessa azione, arriva un cartellino giallo anche per Di Lorenzo. Meglio il Milan in questa fase: Giroud tenta la rovesciata sfruttando un cross dalla destra, ma manca il pallone che arriva a Leao; il portoghese, però, non stoppa bene il pallone e l’azione si perde. Al 73esimo, il Napoli beneficia di un calcio di punizione, ma la battuta di Mario Rui si perde, senza creare pericoli, sul fondo. Un minuto dopo, la partita cambia ancora: ancora Anguissa, appena ammonito, entra in ritardo su Theo Hernandez. L’arbitro non ha dubbi ed espelle il centrocampista per somma di cartellini.

Il Milan, con la superiorità numerica cerca il lancio lungo su Giroud con maggiore continuità e sulla stessa azione Saelemaekers e Krunic hanno due occasioni, ma in entrambi i casi i loro tiri non trovano la porta. L’ultimo ad arrendersi nel Napoli è Kvaratskhelia che tenta ancora la discesa personale, dopo un tunnel su Calabria, ma viene ben contenuto. Al 79esimo, arriva un’altra tegola sui partenopei: Kim protesta dopo un intervento che l’arbitro reputa falloso e viene ammonito per proteste. Il centrale era diffidato e salterà il match di ritorno. Un minuto dopo, è già tempo di standing ovation: Pioli sostituisce Brahim Diaz, autore anche stasera di una grande partita, e sceglie Ante Rebic dalla panchina. Non è affatto una mossa contenitiva, anzi sembra votata alla ricerca del secondo gol.

Spalletti cerca di riprendere in mano la situazione con un triplo cambio: fuori Zielinski, Mario Rui e Kvaratskhelia, al loro posto entrano Tangui Ndombele, Mathias Oliveira e Matteo Politano. Il Napoli si schiera con il 4-4-1, senza più grandi velleità di pareggio, ma almeno con la pretesa di mantenere uno svantaggio di un solo gol. I campani si rivedono in attacco con Politano, ma è bravo Theo Hernandez a chiudere in scivolata e beccarsi l’ovazione del pubblico. Intanto arriva un aneddoto sul triplo cambio effettuato dalla capolista di Serie A: tutto lo staff di Spalletti si è riunito con il suo allenatore a bordo campo per un paio di minuti con uno scambio di battute anche concitato, prima di prendere la decisione finale. Siamo all’85esimo e la squadra ospite cerca di respirare facendo circolare il pallone e avanzando soprattutto dal lato di Politano.

All’87esimo, i partenopei hanno la grande occasione per il pareggio. Il Napoli passa a destra e il cross arriva a Di Lorenzo che calcia bene, ma trova un intervento incredibile di Maignan. Nell’azione successiva, i campani vanno ancora vicini al pareggio: stavolta il cross arriva da Politano, entrato bene in partita, e Oliveira anticipa tutti di testa, ma spreca mandando il pallone alto sopra la traversa. Il Milan cerca di riprendere in mano la partita, ma la fisicità degli ospiti, in questo frangente, ha la meglio.

Al 90esimo, c’è spazio per un’altra occasione per i rossoneri: dopo un errore di Lobotka, parte Leao che tira dalla distanza, ma la sua conclusione viene controllata facilmente da Meret. L’arbitro, intanto, assegna cinque minuti di recupero. Il Milan sembra voler amministrare senza rischiare più di tanto, mentre il Napoli si abbassa per non concedere altri spazi. Nel secondo minuto di recupero, i padroni di casa protestano per un intervento su Saelemaekers, che in realtà è sembrato accentuare. Si accentua una mischia che ha come protagonisti l’esterno e Rrahmani: entrambi vengono ammoniti.

La partita è molto fisica, con entrambe le squadre che non vogliono perdere neanche un contrasto. Si spegne anche il quinto minuto di recupero e l’arbitro fischia tre volte: il Milan vince uno a zero, ma si deciderà tutto al ritorno tra sei giorni allo stadio Maradona. Non ci saranno, però, Anguissa e Kim per squalifica, e dopo il finale, per le proteste, viene ammonito anche il capitano dei rossoneri.