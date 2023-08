Qual è il miglior cibo per gatti da acquistare al supermercato? Ecco la classifica

Sapete che in commercio esiste un tipo di cibo per gatti decisamente migliore rispetto ad altri?

Avere un gatto in casa significa avere un animale da compagnia e anche se non è come il cane è un ottimo migliore amico. Occuparsi di lui significa avere una grande responsabilità e anche la scelta del cibo è molto importante. Sapete che esiste una marca decisamente superiore rispetto ad altri? Al supermercato ci sono infinite marche, ma solo una è raccomandata. Ecco cosa dice una ricerca.

Cibo migliore per gatti? Esiste, ecco quale

Secondo degli studi recenti, il gatto e il cane sono i due animali preferiti dalle persone. Non solo riguarda la preferenza, ma sono anche quelli che vengono adottati maggiormente.

A differenza del cane, il gatto è molto più egoista e in un certo senso opportunista, ma è in grado di trasmettere amore e gratitudine in maniera incondizionata. Ad ogni modo, indipendentemente da ciò che si ama di più, occuparsi di un amico peloso non significa solamente coccole e gioco, ma significa anche garantire un benessere generale.

In questo benessere rientra anche il cibo che ha un ruolo fondamentale per la crescita e la salute del nostro gatto. In commercio esistono varie tipologie di cibo e di marche e attenzione non significa che più un prodotto costa e migliore sarà. È stata fatta un’indagine il cui risultato attesta di come esista un tipo di cibo migliore rispetto ad altri. Sapete quale è?

Il miglior cibo per gatti

Il gatto rientra sicuramente tra gli animali da compagnia più amati e, tralasciando qualche patologia particolare, se gli offriamo della buona alimentazione avrà anche lunga vita. Altroconsumo, di recente, ha effettuato una ricerca che ha stabilito quale sia il miglior cibo per gatti in assoluto.

Ricordiamoci sempre che l’alimentazione è un fattore molto importante per il benessere del nostro micio. Infatti, come abbiamo già detto in precedenza, un gatto non è solo gioco, coccole e svago, ma vuol dire prendersene cura al meglio. Una buona alimentazione garantirà al gatto di crescere in modo sano.

Bisogna poi fare una grande distinzione. Molte persone decidono di affidarsi alla dieta “fatta in casa” piuttosto che al classico cibo in scatola o alle crocchette. Questo può anche andare bene, ma bisogna preoccuparsi di garantire al gatto tutti gli elementi nutritivi di cui ha bisogno. Per questo motivo si consiglia, a chi sceglie tale percorso, di affidarsi al veterinario per stabilire una corretta dieta.

Inoltre, si pensa che una dieta a base di crocchette sia un’alimentazione povera per il nostro gatto, ma talvolta è più ricca e completa rispetto ad altro. Anche in questo caso è importante seguire i consigli del professionista. Ma come facciamo a sapere quale sia il miglior cibo per il nostro amico a quattro zampe? A rivelarlo è una recente indagine condotta da Altroconsumo.

Miglior cibo per gatti

Molto spesso, dopo aver adottato un gatto, ci rechiamo al supermercato e ci chiediamo quale sia il cibo migliore per lui. Una bella domanda considerato che gli scaffali sono pieni di questi prodotti. Non ci resta quindi che affidarci alle ricerche e indagini condotte di recente a tal proposito.

Altroconsumo ha dimostrato che il cibo migliore per il gatto è Felix Le Ghiottonerie con Pollo considerato il prodotto più di qualità. Parliamo di cibo umido venduto in confezioni da 100 grammi e il prezzo è vantaggioso, ossia 68 centesimi alla confezione. Altro cibo considerato di grande qualità è Natural Trainer Bocconcini in Salsa con Pollo con estratto di mirtillo rosso.

Anche in questo caso parliamo di cibo umido e la confezione contiene 85 grammi. Il costo a confezione è di 97 centesimi. Segue Coop amici speciali bocconcini in salsa con pollo e fegato, anch’esso umido e proposto in confezioni da 100 grammi a 33 centesimi.

Come potete notare questi prodotti non sono solo stati selezionati per la qualità del prodotto, ma anche per il prezzo vantaggioso. Sembrerà una banalità, ma un gatto adulto ha bisogno di sostanza nutritive e vedrete nel tempo quanto danaro si spende solo per il cibo.

Per essere di qualità, un ottima pietanza deve essere ricca, salutare e completa e quelli che abbiamo appena visto sono quelli ritenuti migliori in commercio.