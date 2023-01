Aceto bianco e bicarbonato, mischiali: sono preziosissimi in casa

Avete mai provato a mischiare l’aceto bianco e il bicarbonato di sodio? L’effetto è unico nel suo genere, da adottare subito come metodo.

L’aceto di vino bianco e il bicarbonato di sodio se mischiati insieme possono regalare qualcosa di veramente incredibile. In pochi sanno che questi due prodotti abbiano delle potenzialità da sfruttare per ogni tipo di uso casalingo e non solo. Insieme offrono non solo una protezione contro i batteri, ma anche una reazione diretta contro lo sporco più ostinato su ogni superficie della casa. Scopriamo tutto quello che si può ottenere da questo mix perfetto?

Bicarbonato e aceto: il rimedio antico delle nonne

I due prodotti naturali che si usano sempre in casa sono il bicarbonato di sodio e l’aceto di vino bianco. Da tempo le nonne usano questi due ingredienti economici ed ecologici, per pulire ogni tipologia di sporco e igienizzare.

Le loro proprietà sono di sicuro interesse dall’azione antimicrobica sino a quella disinfettante, per poi passare a quella che rimuove ogni tipo di sporco e una azione delicata sulle superfici di casa. Mescolando questi due ingredienti insieme gli impieghi diventano tantissimi e il risparmio è assicurato.

Aceto bianco e bicarbonato di sodio, il mix perfetto per la casa

È il momento di tornare a quelli che sono i classici prodotti naturali usati dalle nonne, con proprietà che si moltiplicano quando due ingredienti di questo tipo si incontrano. Mischiando insieme aceto di vino bianco e bicarbonato di sodio, si risparmiano tantissimi soldi sui prodotti dedicati alla pulizia della casa e sono in grado di sconfiggere ogni tipo di sporco. Non solo, formano una barriera protettiva contro i germi e batteri che si diffondono in tutta la casa lasciando anche un ottimo profumo persistente di pulito.

Questi sono gli usi maggiori che si possono fare mescolando questi due ingredienti insieme:

Sturare gli scarichi di bagno e cucina, con una azione combinata che scioglie i detriti e tutti i residui di calcare;

Rappresentano un anticalcare naturale per la pulizia diretta delle incrostazioni del calcare o per i rubinetti in acciaio che hanno sempre degli aloni. Si mescolano insieme con un pochino di acqua e poi si strofina la parte di interesse con un panno umido. Ogni residuo di calcare sarà solo un ricordo;

Disinfettano ed eliminano la muffa da ogni tipo di superficie. Come fare? Con due cucchiai di bicarbonato insieme a 500ml di acqua e due cucchiaini di aceto bianco. Una miscela da usare per le superfici che andrà ad eliminare la muffa, risciacquando bene subito dopo l'applicazione.

Oltre a pulire tutte le superfici del bagno e della cucina, questo è un mix che aiuta ad eliminare anche tutti i cattivi odori che si formano nel frigorifero. Mescolando i due ingredienti base con 60ml di acqua sarà sufficiente spruzzare la miscela negli angoli del frigorifero e poi passare un panno umido (non bagnato). Asciugare tutto con la carta assorbente e il gioco è fatto.