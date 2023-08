Puzza dal forno, ecco il rimedio casalingo per profumarlo a costo zero in un baleno

Può capitare di avere della puzza proveniente dal forno di casa. Per fortuna, esiste un trucco per profumarlo di nuovo a costo zero. Vediamo come.

Le cause della puzza dal forno possono essere molteplici ma la principale è costituita dai residui di cibo ma si può eliminare.

Puzza dal forno: perché succede

Avere della puzza che esce dal forno in cucina è una cosa piuttosto comune. I motivi possono essere davvero tanti. Il primo fra tutti è costituito, sicuramente, da residui di cibo che, con le altre cotture, si brucia e diventa sgradevole durante gli altri utilizzi.

Ai residui di cibo si aggiungono le gocce di grasso ed olio che, cadendo sul fondo, potrebbero bruciare e causare la puzza del forno. L’accumulo di sporco, unto e residui di cibo messi insieme non possono che peggiorare la situazione.

In realtà, il forno può emettere puzza anche per via delle guarnizioni deteriorate o delle parti interne del forno che potrebbero causare fuoriuscite di calore e odori. Inoltre, alcuni cibi, come pesce o formaggi, possono rilasciare durante la cottura odori molto intensi che possono rimanere nell’elettrodomestico.

Per fortuna, non sempre è necessario cambiare elettrodomestico ma procedere semplicemente ad una pulizia accurata ed approfondita, utilizzando degli elementi facilmente reperibili nella nostra cucina. Vediamo come di seguito.

Come eliminarla

La puzza dal forno, oltre ad essere fastidiosa, può compromettere anche la cottura delle pietanze che vengono preparate, giorno dopo giorno. Ecco perché andrebbe eliminata. Vediamo come farlo velocemente e semplicemente adoperando qualcosa di economico.

Di cosa si tratta? Delle foglie di alloro. Conosciuto anche come Laurus nobilis, l’alloro rappresenta una pianta sempreverde che ha origine nelle regioni del Mediterraneo. Oltre ad essere usato come pianta ornamentale nei giardini viene usato da secoli in cucina ma anche nella medicina tradizionale e in altri campi. Non si tratta di una pianta commestibile, tant’è che le foglie vengono rimosse prima di servire il cibo.

Te ne basteranno 5 o 6, belle grandi. Esse andranno disposte su una teglia cosparsa di carta forno. Il forno dovrà essere acceso ad una temperatura che non superi i 180 gradi, meglio se utilizzando la funzione di ventilazione. La cottura dovrà procedere per circa 20 minuti ovvero il tempo necessario per far sì che l’alloro sprigioni tutto il suo odore ed assorba definitivamente la puzza del tuo forno.

Del resto, l’alloro ha proprietà antimicrobiche in particolare nell’olio essenziale di alloro. Tali proprietà possono contribuire a contrastare batteri e funghi e a preservare la freschezza degli alimenti. Dunque, l’alloro serve anche a profumare con il suo aroma fresco, erbaceo e leggermente speziato. Tuttavia, l’aroma può cambiare leggermente in base alla regione in cui è stata coltivata la pianta. Provare per credere.