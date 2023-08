Barca in fiamme a Livorno, equipaggio salvo su una zattera

Un’imbarcazione ha preso fuoco a Livorno e l’equipaggio, mentre questa affondava, si è salvato grazie a una zattera.

Ancora sono da accertare le cause dell’incendio che poteva costare la vita alle 9 persone presenti a bordo, fra cui tre bambini. Il gruppo era partito da Marina di Pisa ed era diretto a Capraia, a bordo del mezzo da diporto a motore che aveva scelto per trascorrere le vacanze. Di certo non dimenticheranno questa terribile esperienza ma miracolosamente, a parte lo shock, sono tutti in buone condizioni.

Imbarcazione prende fuoco a Livorno

Siamo nella splendida cornice di Livorno per riportare un fatto tragico. Un’imbarcazione da diporto ha preso fuoco mentre affrontava il tragitto fra Marina di Pisa e Capraia, destinazione scelta da un gruppo di 9 persone per trascorrere le vacanze. Parliamo di mete marine davvero favolose ma improvvisamente, in mare aperto, la barca ha preso fuoco e sono stati attimi di panico.

Da questa si è alzata una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza e dalla costa. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono arrivare le motovedette della Guardia costiera, ma anche i gommoni e i natanti dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno lavorato ore per spegnere l’incendio, che si è propagato velocemente avvolgendo l’intero mezzo di trasporto. Una volta domate le fiamme, i danni sono stati talmente gravi che l’imbarcazione lunga 13 metri è affondata ed è stata completamente inghiottita dal mare in pochi minuti.

Però i passeggeri avevano a disposizione una zattera di salvataggio e grazie a questa si sono salvati, poi hanno fatto rientro a Marina di Pisa scortati dai soccorritori.

La dinamica

Le autorità sono a lavoro per accertare la dinamica dei fatti e capire cosa abbia provocato l’incendio.

Il fatto è avvenuto intorno alle 15 di oggi, quando i presenti a bordo – 6 adulti e 3 minorenni – si sono accorti del principio di incendio e prima che si propagasse ulteriormente, sono riusciti a mettersi in salvo sulla zattera in attesa dei soccorsi.

Prima che pompieri e Capitaneria di porto arrivassero sul posto, ne pressi della Gorgona è stata localizzata un’altra imbarcazione ed è stato chiesto all’equipaggio di avvicinarsi a quella in difficoltà per prestare i primi soccorsi alle persone che si erano messe al riparo sulla zattera, se ce ne fosse stato bisogno.

Per fortuna tutti stanno bene, c’è stato solo tanto spavento ma sono stati tratti in salvo senza problemi. Purtroppo, si è cercato di evitare l’affondamento della barca ma senza successo, infatti quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme ormai era troppo tardi.

L’incidente è avvenuto a 27 chilometri a largo di Livorno, fortunatamente l’imbarcazione da diporto era fornita di una zattera per situazioni di emergenza come questa.

I passeggeri stanno parlando anche in queste ore con le autorità per fornire quanti più dettagli possibili in merito a quanto accaduto. L’epilogo poteva essere ben più tragico ma rimane di questo brutto giorno solo una vacanza rovinata.