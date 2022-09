Putin venerdì presiederà l’atto di annessione dei territori ucraini

Le autorità imposte da Putin a Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia parteciperanno a una cerimonia a Mosca in cui parlerà il presidente.

Le autorità prevedono che l’annessione formale si terrà martedì prossimoIl Cremlino ha già tempo e luogo per firmare l’annessione dei territori che il presidente Vladimir Putin aveva detto di non voler conquistare il 24 febbraio, quando ha lanciato la sua offensiva contro l’Ucraina.

Le annessioni forzate di Putin saranno riconosciute solo dalla Russia

Il suo portavoce, Dmitri Peskov, ha annunciato che la cerimonia per la firma dei trattati sindacali si svolgerà nel Gran Palazzo del Cremlino alle 14.00. “Il presidente Putin farà un intervento pesante”, ha aggiunto il suo portavoce. L’incorporazione formale delle quattro regioni ucraine è prevista per martedì prossimo, 4 ottobre.

Questa annessione viola il diritto internazionale e sarà riconosciuta solo dalla Russia e da un ristretto elenco di paesi che non include nemmeno i tradizionali partner di Mosca come la Serbia o la Cina. All’evento di venerdì saranno presenti le autorità imposte da Mosca nei territori delle quattro province occupate, che parlerà in privato con Putin, secondo Peskov.

Oltre a questi atti, il Cremlino ha organizzato parallelamente una manifestazione nel centro di Mosca per sostenere con una folla la sua annessione. “Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia, Russia!” si legge sul poster del palco allestito nella Piazza Rossa.Le amministrazioni militari di questi territori hanno svolto per cinque giorni referendum, in un contesto bellicoso e dopo la fuga di migliaia di cittadini dalle proprie case.

Le autorità separatiste hanno segnalato un sostegno compreso tra l’87% e il 99% per l’annessione alla Russia, dati che nessun organismo o fonte indipendente è stato in grado di corroborare a causa dell’assenza di garanzie democratiche nella celebrazione. Il portavoce di Putin ha insistito per differenziare il discorso che il presidente terrà venerdì al Cremlino con quello che intende tenere in Parlamento.

“È importante non confonderli, sarà un format diverso. Il discorso presidenziale all’Assemblea federale si terrà più tardi”, ha sottolineato Peskov. Questo evento si svolgerà la prossima settimana. Il presidente della Duma di Stato, Viacheslav Volodin, ha dichiarato che lunedì 3 ottobre la camera bassa terrà una sessione straordinaria, mentre martedì si occuperà dell’annessione il Senato.

“Il Consiglio della Federazione (la camera alta) può prendere in considerazione l’incorporazione di nuove regioni in Russia solo dopo la firma dei relativi accordi, che avverrà nella prossima sessione del 4 ottobre”, ha scritto su Telegram il capo della Federazione. Commissione per la legislazione costituzionale e l’edilizia statale, Andrei Klishas. Nessuna delle quattro province ucraine che il Cremlino vuole annettere è completamente controllata dalla Russia.

Lugansk, che Mosca considerava presa in estate, è ora teatro di uno dei fronti del contrattacco ucraino, e gran parte del resto è sotto il controllo di kyiv. Tuttavia, il Cremlino assicura che il suo obiettivo è conquistare “come minimo” tutta Donetsk e Luhansk.Lontano dai suoi obiettivi e pressato dal contrattacco di kyiv, il presidente Putin ha decretato una mobilitazione parziale che ha suscitato scalpore nella sua popolazione.

Sono stati richiamati migliaia di civili di tutte le età e senza esperienza militare, nonostante il presidente e il suo ministero della Difesa abbiano promesso che avrebbero convocato solo riservisti professionisti con un limite di 35 anni di età per i soldati e 45 per i soldati. ufficiali. “Ci sono stati degli errori, ma l’importante è che vengano corretti rapidamente”, ha risposto giovedì Peskov alle polemiche che l’appello ha suscitato in una parte di un Paese che fino ad ora aveva approvato la guerra per non averli toccati direttamente.

Il portavoce del Cremlino ha indirizzato i cittadini al ministero della Difesa per conoscere i criteri per essere mobilitati o meno, perché a suo avviso “questi dipartimenti funzionano perfettamente e sono costantemente aggiornati”. Peskov ha anche confermato restrizioni parziali all’uscita dal Paese. L’organizzazione degli avvocati di Ágora ha emesso diverse notifiche ufficiali a persone che volevano lasciare la Russia in cui il commissariato militare ha impedito loro di entrare nel gruppo di uomini mobilitabili.

Questi potrebbero includere gli stranieri con doppia nazionalità. Il sito web della Difesa ha chiarito questo giovedì che se un cittadino russo “ha precedentemente prestato servizio nelle forze armate di un altro paese, è un riservista in Russia e ha un lavoro specializzato [applicabile sul campo] militare, può essere mobilitato”. Il giorno prima, le ambasciate degli Stati Uniti e di diversi Paesi europei avevano esortato questi cittadini a lasciare il Paese per il rischio di essere reclutati.