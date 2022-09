Nuovissimo bonus da 3000€ senza ISEE: felicità e gioia immensa per gli italiani

È nuovissimo questo bonus da 3000 euro senza presentare l’ISEE. Una vera gioia per gli italiani: ecco come ottenerlo subito.

Gli italiani stanno facendo di tutto per sopravvivere a tutti gli aumenti che ci sono già stati e continueranno ad arrivare, in autunno e in inverno. Il nuovo Governo non intende deludere i suoi elettori e ha già confermato i bonus all’attivo mettendone di nuovi sul tavolo. Tutto questo come aiuto per tutte le persone che non vogliono doversi trovare in difficoltà da un giorno all’altro. Un nuovissimo bonus da 3000 euro è pronto senza ISEE da presentare: vediamo insieme le sue caratteristiche e come richiederlo.

Aumento dei prezzi e crisi: il timore degli italiani

Le conseguenze dello scontro tra Russia e Ucraina stanno avendo un impatto fortissimo in tutto il mondo, soprattutto in Italia sotto un punto di vista di prezzi e mancanze. Il gas avrà delle ripercussioni non solo sul budget familiare ma anche sul riscaldamento per questo inverno, che dovrà essere contenuto e ben calibrato come da normative del Governo.

La chiusura del gasdotto Nord Stream 1 porterà ad un effetto domino poco piacevole. Ci sono tantissime novità che possono aiutare le famiglie, oltre ai bonus e agli incentivi per arrivare a fine mese. Tra le soluzioni prevedere di usare materie prime naturali come l’energia solare, oppure abbandonare i mezzi a benzina e provare quelli elettrici da città.

Non aiuta solo l’ambiente, perché queste soluzioni permettono un risparmio maggiore: 25 euro di benzina per 14 litri contro i 3 euro per una ricarica elettrica. Le colonnine sono oramai disseminate per tutte le città e tutti possono ricaricarsi senza alcun timore di restare a piedi.

Agli inizi del mese di settembre i bonus per moto e scooter sono tornati gloriosi a bussare alle porte. L’ex Governo Draghi ha sospeso gli aiuti perché sono andati a ruba, per poi reinserirli grazie al Dl Semplificazioni che ha dato la conferma per le nuove prenotazioni.

Bonus 3000 euro senza ISEE: come fare la domanda?

Come già argomentato da media ed esperti, l’ecobonus è stato reintrodotto dal Governo Draghi con fondi da 5 milioni di euro così che i cittadini possano acquistare i veicoli con zero emissioni.

In questo caso specifico, il bonus 3000 euro viene erogato dal Comune di Milano sino a fine dicembre 2022. I residenti potranno quindi avvalersi di questo aiuto senza presentare l’ISEE per l’acquisto di auto o moto in concomitanza alla rottamazione di un mezzo che inquina.

Il bonus può essere richiesto da tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni e sono residenti nel comune di Milano. I requisiti specifici sono:

Non avere alcun contenzioso aperto con l’Amministrazione di Milano

Non essere beneficiario di altri bonus o aiuti erogati dal comune di Milano inerenti all’acquisto di auto o moto elettriche

Essere in regola con il pagamento dell’affitto di immobili comunali

Firmare una dichiarazione dove si conferma di rispettare principi e valori della costituzione italiana.

Si tratta di un fondo perduto per il 60% del costo di acquisto, senza la presentazione dell’ISEE (a patto che non sia un autoveicolo di categoria M1). Insieme all’acquisto è richiesta la rottamazione di un mezzo inquinante categoria L completo di targa di circolazione e intestato a chi desidera richiedere il Bonus.