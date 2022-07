Putin si avvicina all’Occidente con i missili ipersonici ‘Tsirkon’

By

Il presidente russo Putin, annuncia che la Marina riceverà nei prossimi mesi i nuovi missili ipersonici ‘Tsirkon’, con una portata praticamente illimitata.

Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha segnato questa domenica nuove linee rosse verso l’Occidente nei mari Nero, Baltico e Artico con l’approvazione di una nuova dottrina navale, e l’annuncio che la Marina russa riceverà i nuovi missili nei prossimi mesi Navi da crociera ipersoniche Tsirkon, che “non hanno analoghi al mondo” e che superano fino a nove volte la velocità del suono con una portata praticamente illimitata.

Putin annuncia un riarmo della Marina

Putin aveva già annunciato nel 2018 un programma di riarmo con armi ipersoniche. “Abbiamo apertamente segnato i confini e le aree degli interessi nazionali della Russia, sia economici che strategici, che sono vitali”, ha assicurato in un breve discorso in occasione della Giornata dell’esercito nella città russa di San Pietroburgo.

“In primo luogo, riguarda la nostra zona artica, le acque dei mari Nero, Okhotsk e Bering, e lo stretto del Baltico e delle Curili […]. Garantiremo la loro difesa con fermezza e con tutti i mezzi”, ha sottolineato.“La flotta svolge con successo e onore missioni strategiche ai confini del nostro paese e in qualsiasi parte dell’oceano […]. È costantemente perfezionato. L’area in cui servirà la nave equipaggiata con i missili ipersonici Tsirkon [la fregata dell’ammiraglio Gorshkov] sarà determinata in base agli interessi nel garantire la sicurezza della Russia”, ha sottolineato.

La nuova dottrina mette nero su bianco l’ambizione di Mosca di essere una “grande potenza marittima” e indica come principale minaccia alla sua sicurezza sia “la politica strategica degli Stati Uniti di dominare gli oceani del mondo” sia l’espansione della NATO ogni volta più vicino ai confini con la Russia. Segna anche l’Oceano Artico come un’area di particolare importanza. Gli Stati Uniti accusano da anni il Cremlino di aver tentato di militarizzare quell’area.

Il documento di 55 pagine consentirà a Mosca di espandere il proprio potenziale navale accelerando la mobilitazione di risorse da parte della Marina, che includerà navi civili e i loro equipaggi, nonché l’uso delle infrastrutture marittime in tempo di guerra. La Russia ha circa 40.000 chilometri di costa.Putin non ha menzionato la guerra in Ucraina nel suo breve discorso, ma la nuova dottrina chiede “un completo rafforzamento della posizione geopolitica della Russia” nel Mar Nero e nel Mar d’Azov.

Il leader russo ha anche collegato passato e presente lodando a San Pietroburgo il suo fondatore nel 18° secolo, lo zar Pietro il Grande, perché trasformò la Russia in una grande potenza marittima e ne accrebbe lo status mondiale. “Saluti, compagni! Mi congratulo con te per la Giornata della Marina!”, ha detto Putin a bordo della barca, con la quale ha navigato nelle acque del Golfo di Finlandia, accompagnato dal ministro della Difesa Sergei Shoigu.

Più di 40 navi, sottomarini e motoscafi, 42 aerei e più di 3.500 soldati hanno partecipato alla parata navale di domenica nell’ex capitale zarista e sull’isola di Kronstadt, secondo il Cremlino. Eventi simili si tengono in altri porti, come l’enclave baltica di Kaliningrad.

L’atto, che è stato seguito dalla cerimonia della firma della nuova dottrina navale nella fortezza di Pietro e Paolo a San Pietroburgo, ha avuto un simbolismo speciale perché il Cremlino ha subito la sua più grande battuta d’arresto nella guerra in Ucraina lo scorso aprile, con l’affondamento dell’ammiraglia della la sua flotta nel Mar Nero, l’incrociatore missilistico Moskva.

Le autorità ucraine non lo hanno ammesso apertamente, ma hanno suggerito di essere responsabili dell’attacco, con l’aiuto occidentale. Dall’inizio dell’invasione, lo scorso febbraio, la flotta russa ha svolto un ruolo attivo negli attacchi missilistici sul territorio ucraino.

La stessa domenica in cui Putin ha firmato la nuova dottrina militare, la Russia ha accusato l’Ucraina di aver attaccato con un drone il quartier generale della flotta russa del Mar Nero, a Sebastopoli, sulla penisola ucraina della Crimea che era stata annessa nel 2014. Almeno sei persone Hanno è stato ferito, ha spiegato Mijaíl Razvozháev, governatore di Sebastopoli, sul suo canale di rete Telegram.

Kiev ha immediatamente negato qualsiasi coinvolgimento nell’incidente. Le autorità filo-russe avevano già riferito un giorno prima che, per motivi di sicurezza, la tradizionale parata navale non si sarebbe tenuta nel porto di Crimea. E nel sud dell’Ucraina, nella città di Mikolaiv, le autorità parlano di massicci bombardamenti russi all’alba, che il governatore della regione, Vitali Kim, definisce “probabilmente i più intensi” dei cinque mesi di guerra.

Due civili, identificati da Kim come Oleksiy Vadaturski, fondatore e proprietario di Nibulon, un’importante azienda produttrice ed esportatrice di grano, e sua moglie, sono stati uccisi negli attacchi.