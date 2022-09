Putin non va alle esequie di Gorbaciov e nega i funerali di Stato

Putin nega i funerali di stato all’ultimo presidente dell’Unione Sovietica, la cui cerimonia di congedo si terrà sabato a Mosca.

Putin l’uomo più importante della Russia del 21° secolo, non sarà presente all’addio dell’uomo che è considerato lo statista più importante della Russia alla fine del 20° secolo. Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà al funerale di Mikhail Gorbaciov questo sabato, ufficialmente “a causa di un programma di lavoro”. L’atto inoltre non avrà la categoria di un funerale di stato.

Putin snobba la morte di Gorbaciov

“Conterrà alcuni elementi statali”, ha promesso giovedì il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, che non ha indicato quali, oltre a indicare che ci sarà “una guardia d’onore”, in ciò che indica un tentativo di minimizzare la decisione di Mosca. negare a Gorbaciov una cerimonia funebre con i massimi onori. “Ho bisogno di chiarire esattamente cosa include un funerale di stato”, ha risposto Peskov ai giornalisti due giorni dopo la morte dell’ultimo presidente dell’Unione Sovietica.

Gorbaciov è morto martedì all’età di 91 anni. La cerimonia di congedo si terrà questo sabato mattina nella Sala delle Colonne della Casa dei Sindacati di Mosca e nel pomeriggio sarà sepolto nel cimitero di Novodevichy accanto a sua moglie, Raissa Gorbaciov. Putin ha fatto una breve visita questo giovedì all’ospedale clinico centrale di Mosca, dove ora si trovano i resti mortali dell’ex leader sovietico.

Prima di dirigersi a Kaliningrad, l’inquilino del Cremlino da quasi 23 anni ha salutato Gorbaciov davanti alla sua bara, accanto alla quale ha deposto un mazzo di fiori rossi. Il presidente russo si è fermato davanti a lui per qualche secondo, ha guardato il ritratto del politico defunto e si è segnato prima di lasciare il posto. “Il programma di lavoro di Putin non gli consentirà di partecipare alla cerimonia di addio di Gorbaciov il 3 settembre. Pertanto, ha deciso di farlo personalmente oggi”, ha detto Peskov.

Il portavoce del Cremlino ha anche rivelato alcuni dettagli in più dell’atto. Questo mercoledì, la fondazione del politico, il Fondo Gorbaciov, e sua figlia Irina hanno ammesso di non sapere quale categoria avrebbe avuto il funerale. Peskov ha promesso di confermare lo stesso giorno se sarebbe stato o meno dallo Stato, ma non ci sono stati ulteriori annunci.

“Ci saranno elementi di un funerale di stato”, ha detto Peskov ai giornalisti giovedì. “Ci sarà una guardia d’onore e lo stato aiuterà con l’organizzazione”, ha aggiunto. Tuttavia, insistendo per specificare quali elementi di un funerale di stato mancheranno al funerale, il portavoce ha assicurato di non essere a conoscenza della questione.

“È difficile per me rispondere correttamente, non lo farò”, ha stabilito, secondo l’agenzia di stampa statale russa Tass. Il protocollo di un funerale di stato comprende molti più elementi di quello della guardia d’onore citato da Peskov. In un atto di questa natura si usano simboli di stato; gli stendardi vengono abbassati e le bandiere sventolano a mezz’asta; la bara è ricoperta dalla bandiera nazionale e su di essa sono posti insegne e altri simboli. L’inno nazionale viene suonato durante la cerimonia; la bara viene trasportata su un carro di artiglieria e sono presenti anche una guardia d’onore e una scorta.

I soldati che partecipano all’atto devono indossare uniformi di gala con i premi statali. Durante l’addio, viene sparata una salva.una figura controversa La gestione di Gorbaciov alla guida dell’Unione Sovietica è controversa in Russia, e il Cremlino ha segnato un grande distacco, quasi rompendo, con lui, anche se la sua figura storica e le libertà a cui ha aperto le porte nel Paese hanno molto peso, anche oggi. Lo stesso Putin ha descritto la dissoluzione dell’Unione Sovietica come “la più grande tragedia geopolitica del XX secolo”.

Una parte significativa della popolazione considera la perestrojka (il passaggio all’economia di mercato dal sistema comunista) e la glasnost (la trasparenza delle istituzioni statali) come un grande fallimento. Pável Palazhchenko, traduttore personale dell’ex leader sovietico – ora capo del Dipartimento per le relazioni internazionali del Fondo Gorbaciov – ha annunciato che l’istituzione continuerà a funzionare dopo la morte del suo fondatore. “C’è un ottimo lavoro con il file che è stato tenuto nella sua residenza”, ha detto Palazhchenko all’agenzia. Tra questi compiti c’è quello di continuare a studiare la perestrojka e il ruolo internazionale dell’ex presidente.