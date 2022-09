“Pace fatta”, incredibile colpo di scena tra Totti e Ilary: i figli non desideravano altro

La storia tra Totti e la sua ex moglie Ilary Blasi continua ad arricchire le pagine delle riviste scandalistiche. Vediamo gli ultimi aggiornamenti.

Ci si aspetta che, con l’arrivo di settembre Totti e la Blasi facciano sul serio e procedano con la firma delle carte del divorzio.

Le ultime novità

Settembre è ormai arrivato e anche per Francesco Totti ed Ilary Blasi è giunto il momento di riporre i costumi da bagno per potersi rimboccare le maniche e decidere sulle sorti del loro matrimonio. Sino ad oggi, infatti, stando alle indiscrezioni, i due non si sarebbero ancora incontrati davanti ai legali per poter decidere sul divorzio.

Tra le indiscrezioni trapelate, nell’accordo tra i due, che per qualcuno non potrà essere pacifico, è stata inserita la clausola secondo cui i figli rimarranno nella casa di famiglia all’Eur a Roma. Saranno gli ormai ex coniugi a doversi alternare nella loro gestione.

Inoltre, si vocifera anche che Totti non stia aspettando altro che la firma delle carte da parte di Ilary per poter ufficializzare la sua relazione con Noemi Bocchi. Proprio lei, avrebbe trascorso le vacanze a pochi minuti di macchina dal suo amante. La loro estate, probabilmente, non è stata proprio come la immaginavano. Stando alle foto circolate, infatti, non hanno potuto vedersi se non a bordo dello yatch privato a largo di lui. Insieme, però, hanno guardato bene dal non farsi scoprire.

Un atto di pace

Le ultime novità sulla rottura, ancora una volta sarebbero state rivelate dal settimanale Chi. Stavolta sarebbe stata l’avvocato Bernardini a proporre alla showgirl un atto di pace che sarebbe costituito proprio dal far rimanere i ragazzi nella casa di famiglia.

Simeone, avvocato di lei, si è mosso affinché nulla possa trapelare per tutelare i figli che sono tutti minorenni.

L’altra novità, riguarderebbe una dichiarazione fatta da Francesco Totti all’amico Alex Nuccetelli. Proprio lui è stato il responsabile della conoscenza tra il Pupone e la Blasi. A lui avrebbe confessato che è sempre stata sua intenzione quella di non far mancare nulla alla moglie e di lavorare su se stesso per darle sempre tutto.

Una dichiarazione, però, ha lasciato l’amaro in bocca ai fan della ormai ex coppia:

“Se ilary avesse fatto qualcosa in più non mi sarei allontanato da lei”.

Una frase che dice tutto e non dice niente ma che poteva far ben sperare in un riavvicinamento dei due che, invece, non c’è stato.