La Ucraina ha il supporto dei suoi alleati internazionali per mantenere Putin al suo posto fino a quando non lascerà tutti i territori occupati.

Per uno storico come Michel Goya, la guerra in Ucraina gli ricorda le trincee inamovibili della prima guerra mondiale. Questo colonnello in pensione dell’esercito francese, ricercatore presso la Fondazione per la ricerca strategica, indica in un saggio pubblicato quest’estate che il conflitto, attivo ormai da sei mesi, è in stallo su un fronte di 1.300 chilometri che si muove a malapena.

In Ucraina si pensa a come uscire dall’attuale stallo della guerra

Goya continua dicendo che per uscire dall’attuale blocco “non c’è altra soluzione che rompere l’equilibrio con l’incorporazione massiccia di nuove risorse, e con l’innovazione”. Per cercare di sbilanciare gli equilibri, kyiv vuole passare da una posizione difensiva per puntare tutto sullo scontro con l’invasore.

“Dopo una fase iniziale dinamica in cui i russi hanno beneficiato del vantaggio della spinta e della sorpresa, le operazioni si sono stabilizzate su un fronte rigido, alla maniera dei combattimenti in Belgio e in Francia nel 1914“, scrive Goya. Senza alcun segno che i due contendenti vogliano rinunciare alle loro richieste di negoziare la pace, l’Ucraina e il mondo sono diretti verso una crisi a lungo termine.

Sulla carta Mosca sarebbe ancora nella seconda fase della presunta “liberazione” della regione del Donbass, al confine orientale del Paese. Dall’altra parte della trincea, kiev proclama che l’unica via d’uscita dalla guerra sarebbe la riconquista di tutte le terre perse dal 2014, cioè la penisola di Crimea e il Donbas compreso. In un bilancio ancora molto provvisorio, le Nazioni Unite stimano che più di 5.500 civili siano morti dalla mattina del 24 febbraio, quando il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato l’invasione.

Il passaggio dell’Ucraina verso posizioni più bellicose è il fatto più significativo dopo sei mesi di conflitto. In un’intervista rilasciata a vari media russi alla fine di marzo, il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato: “Capisco che è impossibile costringere la Russia a liberare completamente il territorio, porterebbe alla terza guerra mondiale. Capisco tutto perfettamente e ne sono consapevole”.

E ha continuato: “Ecco perché dico [alla Russia]: è un compromesso. Torna da dove tutto è iniziato e lì cercheremo di risolvere il problema del Donbas”. In quel momento, le delegazioni dei due paesi si sono incontrate nella città turca di Istanbul per parlare. Sul tavolo c’era il rifiuto dell’adesione dell’Ucraina alla NATO; negoziare la situazione in Crimea per un periodo di 15 anni, e la possibilità di un incontro tra Zelensky e Putin, in cui si discuterà dello status del Donbass.

La morte di civili nei massacri nella regione di kyiv (Bucha, Irpin, Borodianka), così come nei bombardamenti di stazioni ferroviarie (Kramatorsk), centri commerciali (Kremenchuk) e zone residenziali (Vinnitsia), oltre agli assedi di obiettivi come le città di Jersón, Mariupol o Járkov, sono gli argomenti dell’Esecutivo Zelenski per chiudere la porta per negoziare con l’aggressore. Sia il presidente che i suoi ministri e consiglieri si sono prodigati nell’ultimo mese per difendere che c’è un solo modo: vincere la guerra.

Altrettanto importante per le autorità ucraine è il futuro del Paese

Nessuno nella sfera politica e sociale ucraina si interroga più sul fatto che il Paese debba essere nell’Unione Europea, e anche nell’Alleanza Atlantica. Ci sono anche pochi al momento che mettono in dubbio la gestione di Zelensky. “Nel 2019, quando è stato eletto presidente, molti si sono chiesti che tipo di politico sarebbe stato una persona che conoscevano solo come comico”, dice a Sergii Rudenko, commentatore politico ucraino e autore del saggio di Zelensky.

Un ritratto realistico dell’uomo che ha tenuto testa a Putin (disponibile come audiolibro su Storytel dal 22 agosto). “L’immagine di Zelensky in Ucraina è molto diversa da quella che ha all’estero”, continua. “Potrei paragonarlo a Mikhail Gorbaciov, che era molto popolare al di fuori dell’Unione Sovietica. Molti occidentali lo vedono come un eroe, ma qui è semplicemente visto come un uomo che sta facendo quello che dovrebbe, l’unica cosa che potrebbe fare, ovvero resistere all’invasione russa.

L’offensiva russa continua a scacciare migliaia di persone dalle loro case, anche se negli ultimi mesi sono cambiate anche le rotte di volo. L’ubicazione delle ostilità nell’est e in parte del sud del Paese ha indotto molti sfollati a cercare rifugio nelle province occidentali e a non attraversare in massa i confini in Ungheria, Slovacchia, Polonia e Moldova, come nelle prime settimane di guerra.

Secondo i dati dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), 6,6 milioni di ucraini hanno lasciato il proprio Paese per altri Paesi europei. L’ultimo rapporto dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) mette altri 6,6 milioni di cittadini sparsi sul territorio ucraino che hanno dovuto lasciare le loro case. Circa cinque milioni di persone sono rientrate nel Paese, ma sono cifre che vanno considerate con cautela perché non tutti coloro che tornano stabilmente restano in Ucraina.

Più difficili da conoscere sono i numeri reali di morti, civili e militari. La Russia non fornisce dati. L’Ucraina fa il proprio conteggio delle vittime russe, attualmente oltre 44.000, secondo la sua stima: i servizi di intelligence statunitensi riducono la cifra a meno della metà, secondo il New York Times.

Le vittime dei soldati ucraini sono tra 100 e 200 morti al giorno, secondo il loro governo. L’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani aveva registrato, al 15 agosto, 5.514 morti tra i civili e 7.698 feriti. Delle vittime, 356 erano minorenni. L’organizzazione si assicura che stia rivedendo questi numeri e ritiene probabile che la statistica sia più alta.