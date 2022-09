L’India cerca di ridurre la mortalità materna e il fattore chiave: il suicidio

In India il tasso di morti autoindotte tra le donne e le ragazze è il doppio della media globale, secondo uno studio su The Lancet.

Una gravidanza è spesso motivo di festa: una nuova vita e una nuova aggiunta alla famiglia. Ma per le donne che vengono alla clinica di Garima Malik a New Delhi, non è così. Alcuni piangono. Altri sembrano arrabbiati, irritabili o frustrati. Di solito la causa principale è la violenza domestica: la gravidanza è un momento particolarmente vulnerabile per questo e, in qualità di consulente esperto, Malik è addestrato a individuarne i segni.

In India la violenza domestica è un fattore chiave

“Parlano di suicidio. Poi si calmano. Parliamo di gestione del rischio e pianificazione e consulenza in sicurezza. Poi, in qualche modo, lo superano”, dice. Molte delle donne che vengono alla clinica, gestita dall’ONG Medici Senza Frontiere (MSF), hanno subito violenze fisiche ed emotive durante la gravidanza, spiega Malik. A volte è perché non sono disposti a essere intimi con un partner all’inizio della gravidanza o subito dopo il parto.

Altri è perché hanno dato alla luce una ragazza, che alcuni vedono come meno desiderabile. “Questo può causare solitudine nelle donne, che possono sentirsi frustrate. Sentono che lui [il marito] aveva bisogno di un uomo, che la famiglia aveva bisogno di un uomo e, di conseguenza, è lei che soffre”, sostiene. Malik sottolinea che le donne che vengono nella sua clinica sono quelle fortunate: la maggior parte delle donne indiane che sperimentano pensieri suicidi durante o dopo la gravidanza non cercheranno né riceveranno aiuto.

Finora, il suicidio è una delle principali cause di morte tra le donne in età fertile in India. Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista medica The Lancet, il tasso di suicidi tra le donne e le ragazze indiane è il doppio della media globale. Dall’inizio del secolo, il paese ha fatto grandi passi avanti nel ridurre la mortalità materna complessiva, riducendo di oltre la metà i decessi.

Nel 2019, 103 madri sono morte ogni 100.000 nati vivi, rispetto alle 254 del 2004. Le Nazioni Unite hanno fissato l’obiettivo di ridurre la mortalità materna globale a 70 decessi ogni 100.000 nel 2030. Quel successo ha portato alla luce un fenomeno precedentemente in gran parte inosservato: alti tassi di suicidio nel periodo perinatale, che include la gravidanza e il periodo immediatamente successivo al parto.

La polizia conserva i dati sui suicidi denunciati, ma non registra se la persona era incinta

Uno studio del 2016 su 462 donne a basso reddito all’inizio della gravidanza nell’India meridionale ha mostrato che il 7,6% era a rischio di suicidio rispetto a circa lo 0,4% negli Stati Uniti. Gli esperti sanitari consultati sono del parere che il governo abbia fatto poco per affrontare questa situazione e che non sia mai stato applicato il piano d’azione per la prevenzione del suicidio ideato nel 2018.

Lakshmi Vijayakumar, psichiatra e membro della Rete internazionale per la ricerca e la prevenzione di Suicide dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), denuncia che l’India sta perdendo “un numero enorme” di giovani donne e che non esiste un meccanismo, un piano o una strategia efficaci per affrontare questo problema.I dati sono limitati. L’India raccoglie statistiche nazionali sulla morte materna estrapolandole da un’indagine campionaria rappresentativa, ma non separa i dati per causa di morte.

La polizia conserva i dati sui suicidi denunciati, ma non registra se la persona era incinta. E comunque, i suicidi sono spesso sottostimati.I suicidi perinatali sono spesso legati a una storia di malattie psichiatriche, ma lo psichiatra Vijayakumar osserva che questo non sembra essere il caso in India. Al contrario, fattori sociali come il matrimonio precoce, la violenza del partner intimo, la pressione per dare alla luce un figlio e la mancanza di indipendenza economica delle donne sono fattori determinanti.

Per quanto riguarda le cause fisiche delle morti materne, il successo dell’India è stato notevole ed è dovuto in gran parte all’aumento delle nascite che avvengono in strutture sanitarie pubbliche gratuite piuttosto che a casa. Questi sono passati dal 31,1% nel 2005-2006 all’88,6% nel 2019-2021, secondo i dati del governo, spinti da campagne di sensibilizzazione e piccoli incentivi economici sia per le donne che per i servizi sanitari.

Lo stato del Kerala, nell’India meridionale, è stato uno dei più riusciti nella riduzione delle morti materne. Con una mortalità materna di 43 per 100.000 nati vivi, è il luogo più sicuro del paese per partorire. Anche l’unico Stato che ha indagato sui dati sui suicidi perinatali, analizzando le 1.076 morti materne registrate tra il 2010 e il 2020. Durante quel periodo la mortalità è scesa da 66 a 43, ma la percentuale di suicidi è aumentata da circa il 2,6% nel 2010 al 6,6% cinque anni dopo, e al 18,6% nel periodo 2019-2020.