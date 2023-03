Putin e Xi si preparano al loro incontro con grandi aspettative

Poche ore prima del loro incontro, Putin e Xi Jinping hanno pubblicato degli editoriali rispettivamente sulla stampa del loro interlocutore in cui si illustravano i fini di questa nuova alleanza strategica.

Putin all’interno del Quotidiano del popolo ha parlato del ruolo “costruttivo” della Cina “nella soluzione della crisi ucraina”. Mente Xi Jinping su Rossiyskaya Gazeta, ha sottolineato la loro alleanza strategica.

Mosca ha inoltre affermato di attendere con ansia la visita di Xi, nutrendo grandi speranze.

Le dichiarazioni di Putin e Xi Jinping all’interno degli editoriali

A poche ore dall’incontro i presidenti delle due superpotenze Cina e Russia, hanno pubblicato un editoriale su un periodico dell’interlocutore. Al suo interno sia Putin che Xi spiegavano le linee di definizione dell’alleanza strategica tra i due paesi.

Il loro incontro, sulla base del programma diffuso dal Cremlino, dovrebbe avvenire tra stasera e domani, con la firma di diversi accordi e documenti.

In ogni caso, all’interno del suo scritto sul giornale cinese “Quotidiano del popolo”, Putin ha sottolineato l’importanza del ruolo “costruttivo” che la Cina intende assumere in relazione alla crisi russo-ucraina. Aggiungendo inoltre che le due potenze stanno affrontando minacce e problematiche comuni e che per questo la loro alleanza diviene sempre più forte in questo periodo storico.

Il discorso di Xi Jinping, pubblicato sul quotidiano russo Rossiyskaya Gazeta, era invece maggiormente incentrato sulla questione della guerra in Ucraina.

Pechino infatti, a quanto pare punta a trovare un equilibrio di pace tra i due paesi, in modo da stabilizzare tutto il contesto internazionale. Allo stesso tempo il leader cinese sottolinea la non veridicità delle accuse presentate dagli Stati Uniti, rispetto alla fornitura di armi cinesi per aiutare i russi durante il conflitto.

Xi specifica poi che, la soluzione che punta a trovare la Cina, si basa sul rispetto della sovranità di tutti i paesi. Tale soluzione può essere trovata unicamente se tutti i paesi puntano ad un modello di sicurezza globale e congiunta.

Affermando inoltre che non esistono soluzioni semplici per problemi complessi, ma che la fine della guerra garantirebbe “la stabilità della produzione globale e delle catene di approvvigionamento”.

Concludendo nello specificare che il partenariato economico è un’assoluta priorità per Cina e Russia, in un contesto di “atti di egemonia, dispotismo e di bullismo”.

La reazione degli Stati Uniti

La Casa Bianca invece, si mostra paziente rispetto a questo incontro. Il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha affermato che attenderanno gli esiti dell’incontro. Specificando però che nel caso fosse chiesta una tregua in Ucraina, apparirà inaccettabile inquanto comporterebbe la ratificazione di tutte le conquiste fatte dalla Russia, dando più tempo a Putin.

In ogni caso la posizione cinese sulla questione appare molto ambigua, tenta di mantenere una sorta di stabilità ed equilibrio tra Europa e Russia. Probabilmente per garantire congiuntamente equilibrio nelle relazioni con l’Europa e che la Russia non perdi la guerra.

A tal proposito, proprio per confermare la sua neutralità all’interno de conflitto, Xi Jinping in questi giorni condurrà il suo primo incontro virtuale con Zelensky.