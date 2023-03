Prendi dei bastoncini di legno e filati, preparati a vedere ciò che ne esce fuori

Bastoncini di legno e filati ti permetteranno di dare vita a qualcosa di incredibilmente utile e bello a vedersi. Preparati a rimanere a bocca aperta. Ciò che esce fuori ti sorprenderà.

Pronto a metterti ancora in gioco? Il fai da te oggi vuole insegnarti a realizzare qualcosa di davvero straordinario. Procurati dei bastoncini di legno e filati, poi assisti alla magia.

Materiali di scarto per creazioni incredibili

Tutto ciò che crediamo essere materiale di scarto, da buttare o di cui sbarazzarci, in realtà può tornarci particolarmente utile. Qualsiasi cosa abbiamo conservato in soffitta, in cantina o in scatoloni che vuoi dare via, può rivelarsi una risorsa super utile per te.

Sai quante cose puoi realizzare con tutto quello che consideri scarti domestici? Non stiamo parlando soltanto di oggetti ma anche di cibi o un utensili che possono riacquistare vita nuova.

Per esempio, sai che con i gusci d’uovo potresti realizzare un fertilizzante naturale al 100%? Ma non solo, se li lasci in ammollo nell’acqua per una intera nottata, essi diventeranno un ottimo detergente per la pulizia di superfici in acciaio. Ci avevi mai pensato?

Ma ritorniamo a noi. L’esperimento di oggi ti porterà via davvero pochissimo tempo ma il risultato finale sarà straordinario. Per realizzarlo avrai bisogno solo di alcuni bastoncini di legno e filati.

Bastoncini di legno e filati: ecco che cosa puoi realizzare in pochi minuti

Pronto a rimboccarti le maniche per realizzare qualcosa di straordinario? Con questa tecnica del fai da te darai vita a qualcosa non soltanto di bello da vedere ma anche super utile. Per l’esperimento di oggi, avrai bisogno semplicemente di alcuni bastoncini di legno e filati.

Iniziamo subito. La prima cosa che devi fare è procurarti una striscia di cartone di queste dimensioni 5 cm x 25 cm. Munisciti poi anche di una pistola a colla calda e inizia ad attaccare, partendo da un’estremità del cartoncino, tanti bastoncini di legno che dovranno aderire perfettamente al cartone.

Dopo aver fatto questa operazione, con l’aiuto di un righello inizia a tirare una linea che dalla prima estremità del cartoncino arriverà sul lato opposto e con l’aiuto di una forbice piuttosto resistente taglia i bastoncini di legno in eccesso.

Grazie a un bicchiere che posizionerai su di un cartone, ritaglia un cerchio dal diametro abbastanza contenuto e con l’aiuto sempre della colla a caldo, inizia ad attaccarlo in maniera verticale sulla tua struttura di bastoncini.

Fai ruotare intorno al cerchio il tuo triangolo di bastoncini in legno, vedrai che alla fine del giro rimarrà una piccola porzione scoperta. Attacca su di essa colla a caldo e continua a inserire i bastoncini di legno. Lascia poi che il tutto si asciughi almeno per qualche minuto.

Passiamo ora all’operazione più importante. Procurati una matassa di filo del colore che preferisci e fai ruotare un po’ di filo intorno ad una matita ricoprendone l’estremità, quella dove si trova la punta.

Con l’aiuto di un ago, dai alcuni punti al filato e poi sfilalo dalla matita: se lo aggiusti con le mani, vedrai che assumerà la forma di un fiorellino lanoso. Con questa tecnica realizzane diversi e attaccali tutti sul bordo della tua struttura di bastoncini.

Il risultato finale è incredibile: che cosa viene fuori? Un bellissimo vaso per fiori! Divertiti a posizionarlo nell’angolo della casa dove ritieni stia meglio e dona un aspetto colorato, floreale ma anche moderno con questo portafiori realizzato con bastoncini di legno e filati.

L’arte del riciclo intelligente sta davvero spopolando in tutto il mondo. Anche l’Italia la sta accogliendo in maniera positiva. Questa del fai da te è un’attività ricreativa che apporta benefici incedibili per la mente e il corpo.

Dare libero sfogo alla creatività e alla immaginazione aiuta il cervello a concentrarsi e a rimanere in allenamento, cose queste essenziali per rallentare l’invecchiamento cerebrale. Ma non è tutto.

Con la tecnica del bricolage, risparmierai anche tanti soldi dato che molte cose puoi realizzarle da te e ripulirai anche l’ambiente dall’inquinamento. Vogliamo parlare poi del vantaggio più conveniente?

Con ciò che hai in casa, puoi letteralmente fare rinascere ciò che hai di vecchio e rotto trasformandolo in qualcosa di nuovo e utile. Hai visto per esempio come i bastoncini di legno possono essere riutilizzati in modo smart?

Con essi puoi creare davvero tante cose oltre alle decorazioni. Prova con i più piccoli a dare vita a delle cornici o a dei porta pastelli colorati. Vedrai come il fai da te, stimolerà anche la loro creatività rendendola più produttiva.