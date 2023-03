Per un falò abusivo, a Taranto c’è stata una forte esplosione e diversi feriti

Sembrava un semplice falò in strada, ma immediatamente si è trasformato in una tragedia a causa di un’esplosione. È accaduto a Taranto e sono state diverse le persone rimaste ferite.

Fra queste, anche alcuni ragazzi minorenni. Un falò organizzato abusivamente per festeggiare insieme San Giuseppe. Ma qualcosa non è andato come si era previsto.

Falò abusivo a Taranto: tre persone ferite

Un falò in strada per festeggiare San Giuseppe, ma nessuno era stato avvisato di possibili pericoli che il fuoco stesso avrebbe potuto provocare. Un falò, di conseguenza, abusivo che ha provocato diversi feriti a causa di un’esplosione che se ne è venuta a creare. A restar ferite diverse persone, fra le quali anche dei minorenni.

E’ successo a Taranto, nel quartiere Tamburi. Appena il falò è stato accesso, una forte esplosione è quella che è stata avvertita e che si è sentita. Questa ha provocato il ferimento di diverse persone, fra cui anche dei minorenni. Tre persone sono state trasportate in ospedale, due in codice giallo ed una in codice rosso.

Stando alle prime indagini, a causare l’esplosione violenta, è stata una tanica di benzina lasciata incustodita troppo vicina al divampare delle fiamme. Le persone ferite in modo più grave sono state trasportate all’ospedale di Taranto “Santissima Annunziata”, e fra queste c’è anche una bambina. Oltre a queste persone, successivamente, se ne sono presentate altre cinque al nosocomio per farsi medicare.

Attimi di tensione al Pronto Soccorso dell’ospedale, a causa della eccessiva presenza dei parenti dei feriti appena trasportati e, questo, ha reso necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Una forte esplosione causata da una tanica di benzina lasciata lì vicino

Da una primissima ricostruzione dell’accaduto, si è visto che, subito dopo l’esplosione, il materiale che era stato accatastato per creare il falò (diverso legname) è stato scaraventato lontano, andando a colpire alcune persone che erano lì presenti a vedere l’accensione del falò stesso.

Come dicevamo, si trattava di un falò del tutto abusivo, non autorizzato da nessuna autorità comunale, e venuto a crearsi per festeggiare insieme San Giuseppe. Nonostante la locale Polizia aveva cercato, in diversi modi e diverse occasioni, di scoraggiare e far desistere la popolazione a costruire e creare falò abusivi e altamente pericolosi, la tragedia non è stata evitata.

Stando anche ad alcuni video che sono stati postati, poi, sui social, hanno permesso di visionare e ricostruire il momento esatto dell’esplosione, provocato, effettivamente, da una tanica di benzina lasciata incustodita proprio vicino al fuoco del falò stesso. Urla nitide delle persone ferite si sentono nei video.

Le indagini delle Forze dell’ordine sono in corso per capire chi sia stato ad organizzare il falò e, soprattutto, chi abbia usato benzina e abbia lasciato quella tanica così vicina al fuoco, provocando il ferimento, anche grave, di diverse persone, che ha reso necessario l’intervento del personale sanitario e il trasporto di tre feriti al locale ospedale di Taranto.