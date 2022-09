Putin e le province ucraine: “Difenderemo la nostra terra con tutte le forze”

Il presidente russo Putin esclude di considerare il ritorno di Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson in un eventuale negoziato di pace.

Il presidente russo Vladimir Putin ha aperto una nuova fase dell’offensiva in Ucraina proclamando l’annessione delle quattro province che ha occupato illegalmente. Con l’incorporazione di una parte dell’Ucraina, equivalente al 15% del territorio dell’ex repubblica sovietica, Putin ha fatto saltare i ponti verso la pace immediata.

Dopo gli pseudo-referendum tenuti nei territori occupati per giustificare l’annessione, il presidente ha chiesto a kyiv “un immediato cessate il fuoco e il ritorno al tavolo delle trattative”, anche se ha già avanzato: “La Russia non affronterà nei colloqui il ritorno di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia”. L’unica cosa che il Cremlino offre in cambio è l’intenzione di non usare le sue armi più distruttive in quella battaglia.

“Difenderemo la nostra terra con tutte le forze e i mezzi a nostra disposizione e faremo tutto il possibile per garantire la sicurezza della nostra gente. Questa è la grande missione liberatrice del nostro popolo”, ha detto Putin tra gli applausi degli alti funzionari del regime. La conferma di questa adesione dei territori ucraini, già anticipata nei giorni scorsi, ha ricevuto una condanna quasi immediata da parte dell’Unione Europea e degli Stati Uniti.

È la seconda volta che Putin annuncia un’annessione di territorio davanti al suo governo e ai parlamentari nella sala di San Giorgio del Gran Palazzo del Cremlino. Lo ha già fatto il 18 marzo 2014 in un discorso più lungo, di quasi 50 minuti, quando l’incorporazione della Crimea ha aperto le porte alla guerra nel Donbas. L’annessione di Putin coincide con la possibile imminente caduta di Liman, nodo ferroviario strategico per l’esercito russo situato nella regione di Donetsk.

Ore prima dell’intervento di Putin, il suo portavoce, Dmitri Peskov, ha confermato alla stampa che cercherà di controllare almeno le due province in guerra dal 2014. “Le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk sono riconosciute dalla Federazione Russa entro i confini del 2014 Per quanto riguarda i territori di Kherson e Zaporizhia, è ancora tutto da chiarire”, ha infilato il portavoce. Martedì le autorità imposte dal Cremlino nei territori che controlla hanno concluso i loro pseudo-referendum sull’annessione alla Russia.

Per dare formalità a un processo non riconosciuto dai principali alleati della Russia (Cina, India, Kazakistan o Serbia), Putin ha firmato il riconoscimento dell’indipendenza di Kherson e Zaporizhia alla vigilia di questa cerimonia, nonostante le loro autorità siano un amministrazione militare da lui stesso imposta.

Il presidente russo si è detto convinto che i trattati di annessione saranno ratificati dalla Duma di Stato e dal Consiglio della Federazione lunedì e martedì prossimi. In questa occasione, Putin ha persino lamentato l’esistenza indipendente di Bielorussia e Ucraina. “Nel 1991, nelle foreste di Belavezha, le élite dell’epoca [i governi di Mosca, Minsk e Kiev] decisero di sciogliere l’URSS senza contare sulla volontà dei suoi cittadini e il popolo fu improvvisamente tagliato fuori dalla propria patria.

Questo ha smembrato la nostra comunità, è diventata una catastrofe nazionale”, ha affermato il presidente. Il presidente russo ha anche avvertito che il suo Paese ha intrapreso una battaglia storica. “La distruzione dell’egemonia occidentale iniziata è irreversibile. Niente sarà più come prima. Il campo di battaglia a cui il destino e la storia ci hanno chiamato è il campo di battaglia del nostro popolo, per una grande Russia storica”, ha avvertito.

Putin ha affermato di combattere contro il “neoliberismo” e “la negazione dell’essere umano da parte delle dittature occidentali, il suo rovesciamento della fede e dei valori tradizionali”. Putin ha assicurato che la promozione della cultura occidentale nel suo Paese è una forma di razzismo, aggiungendo che questi valori “non hanno le caratteristiche di una religione ma del satanismo assoluto”.

“Oggi lottiamo affinché nessuno si metta in testa che la Russia, il nostro popolo, la nostra lingua, la nostra cultura possano essere portati via e cancellati dalla storia. Oggi abbiamo bisogno del consolidamento dell’intera società”, ha affermato.

Il presidente russo ha anche cercato di seminare discordia confrontando le annessioni dell’Ucraina con le basi che gli Usa hanno nel territorio dei suoi partner. “Li chiama cinicamente alleati uguali. È interessante che tipo di alleanza sia questa”, ha aggiunto prima di ricordare che la CIA ha spiato il telefono dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel. La risposta dell’Occidente a un attacco nucleare russo contro l’Ucraina è un’ipotesi di tutti.

Secondo varie fonti militari e di intelligence statunitensi citate da Newsweek, l’amministrazione Biden non ha deciso se questa risposta sarebbe con altre armi nucleari o con un massiccio attacco con armi convenzionali. Un indizio potrebbe essere offerto questo venerdì dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa indetta poche ore dopo l’intervento di Putin.