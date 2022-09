Ecco le uscite del mese di ottobre 2022. Tutte le serie e i film in streaming prossimamente su Netflix.

Alcuni titoli sono già attesissimi come ad esempio la serie italiana ‘Tutto chiede salvezza’ e l’horror ‘La stanza delle meraviglie‘ che debutterà sulla piattaforma per tenere sulle spine gli spettatori.

Le novità sono tante però quindi citiamo anche la seconda stagione della serie ‘Barbari’ e il documentario incentrato sulla vita della comica Sue Perkins.

Le news non sono ovviamente finite qui, vogliamo quindi entrare nel vivo delle nuove uscite e presentarvi le più attese.

I titoli più attesi del nuovo mese

La prima serie tv che citiamo e un horror di Guillermo del Toro: ‘La stanza delle meraviglie’.

Il regista premiato agli Oscar sfida quella che è l’idea tradizionale dell’horror.

È produttore esecutivo, ideatore e coshowrunner di ciò che vedremo sulla piattaforma di streaming questo ottobre e sarà una collezione di racconti mai visti primi sul piccolo schermo.

In totale saranno otto storie e avranno un tono magico, grottesco, gotico, macabro e inquietante. Saranno però al contempo sofisticati e avversi.

I personaggi, che saranno dei soggetti originali di Guillermo del Toro, verrano fuori dalla creatività e professionalità degli sceneggiatori e dai registi che del Toro ha scelto per la sua opera.

Di stampo decisamente diverso dal titolo sopracitato è ‘Tutto chiede salvezza‘: serie italiana, con protagonista la generazione z e attuale nei temi trattando i disagi giovanili.

Il protagonista è Daniele. Lo vedremo in preda ad una crisi spicotica e subito dopo risvegliarsi in un TSO circondato da dei compagni di stanza mai incontrati prima e con i quali apparentemente non ha nulla in comune e da medici che insistono nel voler far chiarezza su ciò che il nostro Daniele ha in testa.

Ci saranno inoltre degli infermieri che si prenderanno cura del giovane ma anche loro non faranno altro che disturbare la serenità del ragazzo mostrando disinteresse.

Daniele starà nel reparto psichiatrico per sette lunghi giorni e con lo scorrere degli episodi vedremo come tale esperienza dapprima infernale per il protagonista, si trasformerà in una delle più potenti, intense e soprattutto formative che lui abbia mai vissuto.

Una serie che mescola elementi del dramma e della commedia, che interviene al giorno d’oggi come un grido di aiuto, per tutta quella generazione che ad oggi non sa stare al mondo e prova disagio nei confronti della vita.

È stata scritta in chiave contemporanea, tratta temi attuali e delicati mostrandosi una serie straziante ma al contempo speranzosa.

I titoli in ordine cronologico di uscita (ottobre 2022)

Serie tv:

Nailed it Halloween (5 ottobre)

Conversazioni con un killer: “Caso Dahmer” (7 ottobre)

Andropausa (7 ottobre)

Glitch (7 ottobre)

The Midnight Club (7 ottobre)

Derry Girls (7 ottobre)

Le indagini di Belascoràn (12 ottobre)

Exception (13 ottobre)

The Playlist (13 ottobre)

Sue Perkins, Perfectly Legal (13 ottobre)

Tutto chiede salvezza (14 ottobre)

Takei (14 ottobre)

Unsolves Mysteries (18 ottobre)

Notre-Dame (19 ottobre)

From Scratch (21 ottobre)

Barbari II (21 ottobre)

La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro (25 ottobre)

Dubai Bling (27 ottobre)

Una vita da riavvolgere (28 ottobre)

Film: