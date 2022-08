“Purtroppo ha perso anche lui”, povero Al Bano: dopo Ylenia un’altra insanabile sofferenza

Secondo certe indiscrezioni, pare proprio che tra Yari Carrisi e Al Bano ci sia una certa tensione. Il primogenito di Albano e Romina Power non è mai andato d’accordo con il padre, ma ora il rapporto sembra essersi incrinato ancora di più.

Perché il rapporto tra i due non funziona e per quale motivo ora è addirittura peggiorato?

Non si parlano più per una decisione presa dal famoso cantante pugliese: il motivo è davvero incredibile.

Cosa succede tra Yari ed il padre Al Bano

Yari Carrisi, fin da giovanissimo, ha sempre tentato di intraprendere la carriera musicale dei genitori ma non ha riscosso il successo sperato. Così, ha cambiato i suoi piani rivolgendosi al mondo dello spettacolo, invano però. I risultati tardano ad arrivare.

Attualmente, fa una vita semplice, secondi i valori cristiani che mette in pratica. Probabilmente, i valori della famiglia per Yari sono altrettanto importanti ma i rapporti tra lui e il padre Albano non sono mai stati normali, felici, solidi come dovrebbe essere.

C’è qualcosa che forse Yari Carrisi non ha mai accettato: il divorzio dei genitori. Nessuno può saperlo, è qualcosa che cova dentro di sé ma pare che abbia sofferto per la fine del matrimonio tra Al Bano e Romina.

Prima della separazione, la loro storia d’amore era un esempio di felicità di coppia: era una delle storie più amate e seguite in Italia. Poi, è successo qualcosa. I due hanno attraversato momenti bui, difficili della loro vita privata, in particolare a seguito della scomparsa della figlia Ylenia.

Come tutti sanno, mentre si trovava a New Orleans, Ylenia ha fatto perdere le tracce di sé in circostanze misteriose. E’ viva o morta? Ad oggi, nessuno può saperlo: il corpo di Ylenia non è mai stato ritrovato.

Perché Yari non vuole più parlare con Al Bano

Al Bano è impegnato nella produzione di vini pregiati nella tenuta di Cellino San Marco dove vive.

Secondo i rumor, il cantante pare abbia deciso di concedere esclusivamente al figlio Albano Junior (avuto con Loredana Lecciso) la possibilità di gestire l’azienda vinicola.

Le figlie di Al Bano e Romina, impegnate lontano dalla Puglia, hanno accettato la scelta del padre a differenza di Yari che ha reagito male non appena l’ha saputo.

Questa decisione non è piaciuta affatto a Yari che sperava di potersi trasferire nella tenuta pugliese, di vivere lì e gestire l’azienda. Anche per questo motivo, Yari avrebbe deciso di non parlare più con suo padre.