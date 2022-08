Elezioni 2022: cosa dicono i sondaggi, chi vincerà?

Le elezioni 2022 si avvicinano, il prossimo 25 settembre è alle porte. Ma quali sono i pronostici in queste settimane? Molti si chiederanno chi riuscirà a vincere, i dati al momento vedono il centrodestra favorito.

Manca meno di un mese al voto: gli italiani, infatti, dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi sono chiamati a votare. Il giorno prescelto è il 25 settembre che, ormai, è molto vicino.

Ovviamente, come sempre accade, in queste settimane sono all’ordine del giorno i sondaggi per capire chi potrebbe vincere le elezioni, su chi stanno per puntare gli italiani. Ecco le ultime novità.

Sondaggi politici: chi vincerà queste elezioni 2022? Il centrodestra in testa

Il 25 settembre tutti gli italiani maggiorenni sono chiamati alle urne, per votare il nuovo governo da formare, dopo le dimissioni di Mario Draghi.

A meno di un mese dalle elezioni 2022 è possibile già farsi un’idea sui possibili favoriti di quest’anno, con oltre 30 sondaggi messi a confronto sulle preferenze politiche degli italiani in questi pochi mesi di campagna elettorale.

I sondaggi escono ripetutamente in questi giorni, ma c’è una costante al momento: secondo la media calcolata, il centrodestra è al momento in testa alle preferenze dei cittadini.

In crescita Fratelli d’Italia, che sale al 24% delle preferenze, seguito subito dal PD, con il 23, 2%. Il partito di Giorgia Meloni, quindi, resta il primo partito secondo il nuovo sondaggio diffuso da SWG, che riguarda interviste fatte dal 24 al 19 agosto.

Al terzo posto si piazza la Lega di Matteo Salvini, con il 12,5%, seguito dal Movimento 5 Stelle, con l’11,6%.

Il centrodestra in testa, Giorgia Meloni sarà la prossima premier?

I dati non mentono: al momento per i sondaggi svolti in Italia, il partito Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è in testa e si rafforza ogni giorno di più.

Nonostante le numerose polemiche di queste settimane, nate a causa di alcune affermazioni ambigue della Meloni, la leader di centrodestra sembra avere buone possibilità di salire al governo, dove potrebbe diventare la primissima Presidente del Consiglio donna in Italia.

Nonostante i sondaggi la premiano già, c’è chi non si rassegna ancora alla possibilità che Giorgia Meloni possa diventare premier, i primi a non farlo sono proprio i suoi alleati: Silvio Berlusconi e Matteo Salvini.

Quest’ultimo, infatti, nonostante sia spesso al fianco della Meloni, ha affermato che per lui nel caso il centrodestra dovesse vincere sarà Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, a scegliere chi governerà il Paese.

Insomma, la questione è ancora aperta, non resta che attendere il giorno fatidico delle elezioni per sapere cosa accadrà.