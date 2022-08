Berrettini è tornato, grande esordio agli US Open

Dopo le difficoltà manifestata a Montreal e Cincinnati il nostro Matteo Berrettini è tornato a vincere e convincere nel match d’esordio agli Us Open.

Il classe ’96 si libera di Nicolas Jarry con un netto 6/2,6/2,6/3 piazzando 10 aces e tornando ad altissimi livelli



Con una vittoria meritata e convincente Matteo Berrettini conquista il primo turno degli Us Open mettendo in mostra una condizione fisica finalmente ottimale e ritrovando i suoi colpi migliori.

Il servizio è tornato a spingere ed il dritto a far male da ogni posizione, poco da fare per Nicolas Jarry che si arrende in tre set al termine di un match mai in discussione.

Il tennista italiano è uno dei più attesi in questo Us Open e proverà a replicare l’ottima stagione del 2019 quando venne eliminato in semifinale dal solito Rafael Nadal.

L’assenza nel torneo di Novak Djokovic può essere un motivo in più per cercare di arrivare fino in fondo in un torneo dello slam e giocarsi le proprie chance contro lo spagnolo e Daniil Medvedev, favorito assoluto per la vittoria finale.

Berrettini, grande esordio agli Us Open

Spazzati via gli ultimi dubbi, Matteo Berrettini è finalmente tornato sui suoi livelli abituali ed è pronto a disputare un grande torneo.

Le grandi vittorie ottenute sull’erba hanno dato fiducia al classe ’96 che ora ha l’obiettivo di imporsi anche su una superficie che spesso in carriera gli ha riservato grandi delusioni.

Ora Berrettini aspetta il vincitore della sfida tra Tomas Martin Etcheverry (n. 86 del ranking) e il francese Hugo Grenier (n. 119), avversari che sembrano comunque abbondantemente alla portata del tennista italiano.

Come ammesso anche dall’azzurro, l’obiettivo è pensare di partita in partita con l’ambizione di arrivare alla seconda settimana per giocarsi le proprie chance contro gli avversari più difficili.

In serata debutterà a Flushing Meadows anche Jannik Sinner che proverà ad accedere al secondo turno superando Daniel Altmaier in un match, sulla carta, decisamente alla portata dell’altoatesino.

Bene anche Nick Kyrgios che ha superato il connazionale Kokkinakis con un netto 3-0 confermando l’ottimo stato di forma dimostrato fin qui in stagione.

Clamorosa e inaspettata invece l’eliminazione di Stefanos Tsitsipas che ha giocato uno delle peggiori partite della propria carriera contro Galan Riveros.

Lo US Open 2022 entra nel vivo e la sensazione è quella di vedere un torneo combattuto fino alla fine con Nadal e Medvedev che dovranno stare attenti alla voglia di riscatto di Berrettini, Sinner e Nick Kyrgios.