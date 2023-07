Prova ad unirli, molte casalinghe hanno iniziato a farlo: il motivo è inaspettato

Sapevi che mettendo insieme due prodotti ottieni qualcosa di incredibile? Molte casalinghe hanno cominciato a farlo, prova anche tu! Scopriamo quali sono questi prodotti da unire e perché!

Lo sai che molte casalinghe hanno mescolando insieme due prodotti che usi ogni giorno ne ottieni uno che puoi usare per fare tante cose in casa? Proprio così, tante casalinghe lo stanno facendo pure e sono soddisfatte del risultato ottenuto. Scopriamo quali prodotti devi mescolare insieme e cosa puoi farci!

Molte casalinghe hanno unito detersivo per piatti e dentifricio

Mescolando insieme il detersivo per piatti e il dentifricio ottieni una miscela schiumosa che puoi utilizzare per tante cose in casa. Ecco come preparare la miscela:

Prendi una ciotola di acciaio;

Versa all’interno 150 ml di detersivo per piatti;

Aggiungi un cucchiaino di dentifricio.

A questo punto prendi un cucchiaio e mescola con cura, in modo da far amalgamare bene i due prodotti. Una volta ottenuta la miscela, puoi usarla per le faccende domestiche. Infatti, è adatta per togliere le macchie dai vestiti, per pulire le superfici e togliere lo sporco senza graffiarle e svolgere tante altre attività in casa ottenendo risultati impeccabili. Questa miscela è un prodotto economico e userai solo ciò che hai in casa per prepararla.

Bicarbonato e acqua tiepida per rafforzare la miscela

Per potenziare la miscela ottenuta e ottenere un detersivo per piatti e per pulire altre superfici ancora più efficace ecco cosa aggiungono le casalinghe:

Prendi 150 ml di acqua tiepida e mettila in un bicchiere;

Aggiungi un cucchiaino di bicarbonato di sodio;

Mescola bene e versa la soluzione nella miscela preparata prima.

Amalgama con cura tutti gli ingredienti e trasferisci la soluzione ottenuta in un flacone, versandola all’interno con un imbuto per non farla fuoriuscire. Chiudi il flacone con il tappo e avrai ottenuto una miscela economica ma efficace per pulire qualsiasi superficie alla perfezione e renderla brillante.

Puoi usare la soluzione ottenuta anche per lavare i piatti e le stoviglie, con la certezza di togliere qualsiasi traccia di sporco e di grasso, anche la più tenace.

Puoi provare il detersivo ottenuto mettendone un po’ in una ciotola di plastica sporca di grasso. Metti all’interno anche un foglietto di carta assorbente e sciacqua insieme le due componenti, agitando la ciotola dopo aver messo il coperchio.

Fai agire per qualche minuto e dopo che si è formata una bella schiuma togli il pezzo di carta assorbente e sciacqua il contenitore sotto l’acqua corrente, vedrai che sarà pulitissimo e saranno scomparsi anche i cattivi odori.

Molte casalinghe usano il detersivo ottenuto per le pentole

Come hai visto, il grasso è scomparso dal contenitore in plastica e lo stesso accadrà anche con i piatti. Puoi lavare con questo detersivo ottenuto mescolando detersivo comune per piatti e dentifricio, e poi aggiungendo il bicarbonato, anche le pentole.

Infatti, anche le pentole possono risultare untuose e piene di grasso. Applica una piccola quantità come fanno molte casalinghe, della soluzione ottenuta a passa sopra la pentola una spugna, strofinando delicatamente anche il fondo. Poi sciacqua la pentola sotto l’acqua e vedrai come risulterà scintillante.

Altri usi del detersivo ottenuto dalle casalinghe

Sono tanti gli usi che puoi fare con questo detersivo, lo fanno molte casalinghe. Per esempio, puoi pulire le tazze quando sul fondo rimangono aloni di caffè oppure di tè. Il detergente ha un ottimo potere smacchiante e in pochi istanti le tazze brilleranno.

Ottimo per pulire anche il vetro del forno, è sufficiente un po’ di prodotto, strofinare con una spugna e asportare tutto lo sporco. Il vetro risulterà pulitissimo e brillante!

Anche con i vetri delle finestre e il davanzale otterrai risultati eccellenti. Non ti resta che applicare anche qui questo prodotto ottenuto in maniera molto economica, praticamente senza soldi, per ottenere una pulizia impeccabile. Ogni cosa brillerà e sarà pulitissima e scintillante e impiegherai poco tempo per avere risultati incredibili!