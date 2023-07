L’esercito ucraino starebbe utilizzando munizioni a grappolo a Zaporizhzhia

By

Una forte esplosione è stata avvertita a Voronezh ancora non sono stati resi noti dettagli né l’eventuale presenza di vittime o danni. Sui canali Telegram russi si legge che l’esercito ucraino sta utilizzando le munizioni a grappolo per attaccare le postazioni russe, questo mette in pericolo ogni persona che si trova sul luogo dell’attacco.

Biden ha annunciato che invierà 3mila riservisti per le operazioni di Atlantic Resolve a sostegno dell’Ucraina. L’esercito ucraino sta rafforzando il confine nella zona settentrionale di Kiev e ha invitato la popolazione ad allontanarsi alla ricerca di posti più sicuri.

Una forte esplosione avvertita nella città di Voronezh

Da quanto riportato sui canali Telegram russi gli ucraini avrebbero iniziato ad attaccare le loro postazioni utilizzando munizioni a grappolo nella regione di Zaporizhzhia.

Da quanto si evince la tattica utilizzata prevede due step in rapida successione, un primo colpo, non specificato se normale o a grappolo, viene lanciato contro la postazione russa.

Non appena vengono inviati i soccorsi per liberare l’aria colpita arriva il secondo colpo sicuramente a grappolo che va a colpire chiunque si trovi nella zona.

Questa strategia ucraina presenta un alto rischio di morte per chiunque non indossi l’armatura personale durante le operazioni di soccorso e pulizia.

Poco dopo la mezzanotte è stata avvertita una forte esplosione a Voronezh, non è ancora stato chiarito di cosa si tratti.

I testimoni hanno parlato di un lampo luminoso nel cielo, ciò fa supporre che sia stato abbattuto un drone, ancora non sono stati resi noti i dettagli né l’eventuale presenza di vittime o danni.

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, ha deciso di mobilitare 3mila riservisti per aumentare le forze a sostegno dell’Ucraina nell’operazione Atlantic Resolve che ha lo scopo di contrastare le azioni russe.

Douglas A. Sims, generale dell’esercito, durante la conferenza stampa in cui ha annunciato l’invio di questi 3mila uomini ha specificato che si tratterà di un’Operazione Contingente.

Ha poi ribadito che è un chiaro segnale del sostegno e l’impegno della Nato nel voler difendere il fianco orientale in questa guerra illegale iniziata dalla Russia.

La scorsa settimana la Germania ha inviato sei cannoni antiaerei Ghepard all’esercito ucraino, aggiungendoli ai 34 già inviati in precedenza.

Nell’aggiornamento settimanale vengono mostrate anche le armi le munizioni fornite all’Ucraina tra cui 3230 proiettili da 155, 1184 proiettili fumogeni di grosso calibro, componenti per sistemi missilistici a infrarossi di medio raggio IRIS-T e un ponte di lancio per i veicoli corazzati Biber.

Secondo il Pentagono il gruppo Wagner, di mercenari che ha combattuto a Bakhmut, non partecipa più in modo significativo alla guerra in Ucraina.

Secondo Pat Ryder, addetto stampa del Pentagono, nelle ultime due settimane non c’è stato un segnale significativo della Wagner al sostegno delle forze che stanno combattendo sul suolo ucraino.

Il gruppo armato poco più due settimane fa aveva tentato di rovesciare la leadership dell’esercito russo senza riuscirci. Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo, si trova in Bielorussia esiliato e la sua posizione è ignota grazie ad un accordo fatto con il Cremlino.

Per Ryder la maggior parte dei combattenti della Wagner si trova ancora in Ucraina nei territori occupati dalla Russia.

In molti ipotizzano che in questi giorni ci potrebbe essere qualche cambiamento nella leadership militare russa proprio a causa del tentativo di ammutinamento della Wagner.

Ciò che è certo è che il Cremlino ha annunciato di aver ricevuto 2mila pezzi di equipaggiamento militare tra cui anche i carri armati proprio dal gruppo della Wagner.

Il rafforzamento del confine settentrionale di Kiev da parte dell’esercito ucraino

Serhiy Nayev comandante delle forze congiunte e tenente generale che sta operando nella regione di Kiev, ha affermato che si stanno occupando di rafforzare il confine settentrionale.

Proprio per questo si sta invitando la popolazione che vive vicino al confine ad allontanarsi alla ricerca di un luogo più sicuro, a riportare le sue dichiarazioni è stata la Cnn.

Al momento l’esercito ucraino nella zona è impegnato a realizzare barriere ingegneristiche, fossati anticarro e sta minando la zona per prevenire le invasioni di gruppi nemici o l’attraversamento di veicoli blindati.

Si tenta perciò di rendere la zona di confine impraticabile perché dal lato settentrionale della nazione non ci sono alleati a supporto dell’Ucraina. Al momento nell’ultima settimana sono stati minati 30 campi e barriere anticarro, sono state utilizzate più di 5800 mine.

Sono inoltre stati realizzati 5mila metri di trincee e poi sono stati realizzati 6500 metri di fossati anticarro.