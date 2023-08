Prosciutto e melone, ecco perché non dovresti mai fare questo abbinamento a tavola

Prosciutto e melone, tra i piatti estivi più amati dagli italiani, è in realtà un abbinamento che non dovremmo mai fare a tavola. Ecco perché è sconsigliato consumare insieme questi due alimenti.

Perché è sconsigliato abbinare a tavola prosciutto e melone? Rispondiamo a questa domanda. Non immagini cosa può provocare al nostro organismo la combinazione di questi due ingredienti.

Prosciutto e melone, il piatto dell’estate

In estate, con le alte temperature esterne, siamo tutti alla ricerca di piatti freschi e veloci da consumare. Tra le pietanze preferite dagli italiani, sicuramente c’è il melone con il prosciutto.

Questa combinazione di dolce e salato vizia e delizia il palato di tanti. Eppure sai che consumare questi due ingredienti insieme non è sempre una buona idea? Scopriamo il perché.

Il melone, come l’anguria, è il frutto preferito dell’estate. Fresco e saporito, è senza dubbio una delle opzioni più irresistibili nei menù estivi. E se ti dicessimo che è anche un alimento salutare? Esattamente! Può tranquillamente essere consumato anche se sei a dieta: 100 g di melone forniscono solo 55 calorie, quasi come quelle di uno yogurt magro.

Tanti sono i benefici che possono derivare dal consumo di questo frutto. Vuoi degli esempi? Il melone è:

diuretico;

aiuta a regolare il transito intestinale;

rinforza il sistema nervoso e muscolare;

migliora la salute degli occhi;

rinforza il sistema immunitario;

protegge ossa e denti.

Non possiamo dire lo stesso per il prosciutto, un alimento che se consumato in eccesso non fa certamente bene al nostro organismo. Non è tuttavia un ingrediente da escludere tassativamente dall’alimentazione.

Esso contiene per esempio acidi grassi oleici che contribuiscono a mantenere in salute il cuore ed è inoltre fonte di proteine e minerali di facile assorbimento. Perché allora si sconsiglia di combinare insieme questi due alimenti? Ecco la risposta.

Perché si sconsiglia la combinazione a tavola di questi due alimenti

Prosciutto e melone, quante volte abbiamo trovato questo piatto nei menù dei ristoranti oppure lo abbiamo preparato a casa per consumare un pasto veloce, fresco e leggero?

Il melone con il prosciutto è un piatto tipico dell’estate eppure questi due cibi, secondo gli esperti in nutrizione non andrebbero mai consumati insieme. Oggi scopriamo il perché.

Ti anticipiamo subito che non è una questione di calorie. L’apporto calorico del melone e del prosciutto è piuttosto basso. Si pensi che 200 grammi di melone abbinato a 100 grammi di prosciutto apportano all’incirca 230 calorie.

Da questo punto di vista, si tratta dunque di un piatto che può tranquillamente essere inserito nella dieta. Il problema è legato alle quantità di alcuni sali minerali quali potassio e sodio, tra i quali si crea un disequilibrio pericoloso per il nostro organismo. Ci spieghiamo meglio.

Il melone è un frutto davvero salutare. Ricco di vitamine e sali minerali, contiene anche il potassio, una fonte minerale di cui non possiamo fare mai a meno, soprattutto nel periodo estivo. A causa delle alte temperature, ogni giorno perdiamo con il sudore grandi quantità di potassio che dovremmo reintegrare con alimentazione o integratori.

Il potassio è fondamentale per evitare stanchezza, astenia, crampi muscolari e per proteggere la salute del cuore. Se sei ipoteso, le integrazioni di potassio sono necessarie. Ciò che non fa invece bene in eccesso è il sodio che si trova in grandi quantità nel prosciutto.

Se 100 grammi di melone assicurano 267 milligrammi di potassio, 100 grammi di prosciutto crudo contengono invece 2440 milligrammi di sodio. Il rapporto sodio/ potassio non è equilibrato ed è questo che rappresenta un problema.

È sconsigliato consumare alimenti eccessivamente ricchi di sodio e abbinarli a quelli che sono fonte naturale di potassio contenuto però in quantità minori. Bisognerebbe ridurre al minimo il consumo di ingredienti come salumi, insaccati, piatti pronti e snack che sono ricchi di sodio e prediligere quelli invece ricchi di potassio come banane, melone e avocado, senza mai abusare, come sempre, delle quantità.