Promozione da LIDL, stanno già andando a ruba: ora li trovi a soli 7,99 euro

Una fantastica promozione da Lidl, ma attenzione perché li stanno già comprando tutti perché costano solo 7.99 euro.

I supermercati della catena Lidl sono un punto fermo anche in Italia. Si possono definire discount, ma oggi è sicuramente uno dei supermercati con ampia proposta di prodotti alimentari, per la casa e la persona. Non solo prima necessità ma anche una serie di promozioni e prodotti che solleticano la fantasia o le papille gustative. A tal proposito, una nuova promozione da Lidl sta già facendo impazzire i consumatori. Si tratta di un prodotto ottimo, del momento, venduto ad un costo irresistibile ma solo per pochi giorni.

Offerte alla Lidl, il supermercato delle grandi occasioni

Inutile girarci intorno, il supermercato Lidl è un contenitore ricco di occasioni e sono milioni gli italiani che comprano ogni tipo di prodotto. Manca poco tempo a Pasqua e tutti sono già pronti per comprare uova, colombe o qualcosa di sfizioso per festeggiare in compagnia.

Le uova di cioccolato con la sorpresa non possono mancare nei carrelli degli italiani. Un acquisto orientato maggiormente per la gioia dei bambini ma anche dei grandi. Il volantino Lidl ha finalmente aperto le danze a quelle che sono le occasioni di Pasqua, lanciando offerte incredibili.

L’azienda è nota per reinventarsi continuamente e dare ai suoi consumatori prodotti sempre nuovi, buoni e a poco prezzo. Un costo basso che non preclude mai la sua qualità, infatti i prodotti sono ottimi così come gli ingredienti scelti. In un contesto storico come quello attuale, dove si fa di tutto per il risparmio è doveroso poter avere un punto di riferimento forte come questo supermercato.

Solo 7,99 euro: la nuova promozione Lidl

Il nuovo volantino è online e a disposizione vicino alle casse, con le promozioni di Pasqua e non solo. Ci sono delle offerte straordinarie e la nuova promozione Lidl lascia sicuramente a bocca aperta.

È così vantaggiosa e mirata ad un prodotto in particolare, che i consumatori stanno facendo razzia tra i reparti. Tra le tantissime offerte, una in particolare ha riscosso già molto successo. L’uovo di cioccolato al latte con l’aggiunta di caramello salato, in vendita a soli 7,99 euro.

È un prodotto completamente nuovo, con ricetta esclusiva pensato non solo per i bambini ma anche per i grandi. Una sorpresa assicurata all’interno e un packaging elegante, ad un costo irrisorio se messo a confronto con gli altri marchi e prodotti.

È a disposizione solo fino al 26 marzo, ma sicuramente le scorte finiranno prima del previsto. Non è l’unico uovo in promozione, infatti il supermercato mette a disposizione anche le uova dei brand famosi e altri con una ricetta tradizionale. Si aggiunge a questo un ottimo ventaglio di scelta per un pranzo o una cena di Pasqua e Pasquetta con gli amici, facendo ottima figura senza mai spendere troppi soldi.