“Problema al cuore”, UeD: l’amato cavaliere del trono over finisce in ospedale

UeD, ansia e panico per un amatissimo concorrente del trono over: proprio lui finisce in ospedale. Problemi al cuore per uno dei protagonisti più famosi del salotto dei sentimenti di Canale 5.

C’è grande preoccupazione per un cavaliere del trono over. Non arrivano buone notizie per la sua salute, tutti in ansia per lui. Ecco il problema al cuore che ha rischiato di compromettere la sua incolumità.

Preoccupazione per un cavaliere di U&D

Ansia e preoccupazione per un cavaliere amatissimo del trono over di Uomini e Donne. Non arrivano buone notizie per lui. Il protagonista del salotto mariano non sta bene e sui social si diffonde la paura.

Chi è il malcapitato? Che cosa gli è successo? Si parla di un problema al cuore che ha messo a rischio la sua incolumità. Come i telespettatori hanno potuto notare, a partire dal 2023 sono cambiate tante cose nello studio di Uomini e Donne.

Prima della consueta pausa natalizia, le avventure sentimentali di dame e cavalieri erano rimaste in stand by e adesso invece, con l’arrivo del nuovo anno, tante novità sono giunte anche alla corte di Maria De Filippi.

Abbiamo ritrovato volti vecchi e nuovi, pronti a fare conoscenza e a sperare che Cupido colpisca anche i loro cuori. Per il momento però, pare che più che la freccia dell’amore, nello studio della moglie di Maurizio Costanzo sia volata la freccia della paura. Per un noto cavaliere del trono over arriva la batosta: problemi al cuore per lui. Si diffonde il panico sui social.

Chi è il cavaliere con i problemi al cuore

Ha fatto preoccupare tutti un amatissimo cavaliere del trono over che ha parlato del suo problema al cuore. Stiamo facendo riferimento a Riccardo Guarnieri. Il protagonista del salotto mariano è diventato famoso per i suoi continui tira e molla con Ida Platano, la storica ex fidanzata che ha lasciato da qualche mese la trasmissione con il salernitano Alessandro Vicinanza.

Con lui, la parrucchiera Bresciana ha iniziato una nuova vita: Riccardo ormai è acqua passata. Il cavaliere non solo ha perso una delle donne più importanti della sua vita ma per un periodo anche la salute.

In un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, l’operaio pugliese ha raccontato di un problema piuttosto serio che ha messo a repentaglio la sua vita. Riccardo ha scoperto di avere un problema al cuore che inizialmente ha sottovalutato:

“Ho avuto un problema al cuore che ho scoperto per caso”.

Qualche tempo fa però, i cardiologi hanno riscontrato un rigurgito di sangue nell’organo per via di un’arteria che non svolgeva correttamente il suo lavoro. Il cavaliere è stato costretto dunque ad un’operazione d’urgenza che ha cambiato però la sua vita.

Fortunatamente, oggi sta meglio e il pericolo è rientrato ma l’ex fidanzato di Ida Platano vive sempre con la paura che il suo cuore possa tirargli un brutto scherzo da un momento all’altro.

Riccardo preferirebbe che il suo cuore continuasse a battere per amore e non per paura. Purtroppo, la sua avventura a Uomini e Donne anche in questo 2023 iniziato da poco, non sta procedendo come sperato.

La sua frequentazione con Gloria continua tra alti e bassi ma nessuna donna sembra riuscire a conquistare il suo cuoricino come in passato ha fatto Ida. Non ha intenzione però di arrendersi, il pugliese, che continua a cercare l’amore.

Anche se, secondo alcune anticipazioni, pare che sia nelle intenzioni del tarantino lasciare la trasmissione per prendersi una pausa dagli studi televisivi. Riccardo ha forse voglia di cercare l’amore lontano dalle telecamere? Gloria non ha fatto scattare in lui nulla per convincerlo a intraprendere una frequentazione fuori da Mediaset con lei?

Per il momento, non abbiamo una risposta a queste domande. Sappiamo però che Riccardo continua a confermarsi come uno dei personaggi più chiacchierati e polemici di Uomini e Donne.