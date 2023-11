Priverno, ferisce gravemente la madre e uccide il compagno di lei: fermato il figlio della donna

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa, allarmati dalle grida di aiuto della vittima e della donna, rimasta gravemente ferita.

L’omicidio e il tentato omicidio sarebbero scaturiti da una lite. L’uomo sarebbe stato ucciso con un oggetto trovato in casa.

Omicidio a Priverno

Tragedia questa mattina a Priverno, in provincia di Latina. Un uomo, Germano Riccioni, 50 anni, è stato ucciso nella sua abitazione, in via del Crocifisso. La compagna dell’uomo, Adele Coluzzi, 57 anni, è stata gravemente ferita e soccorsa dai sanitari del 118. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa, allarmati dalle grida della coppia.

Per l’omicidio e il tentato omicidio è stato fermato il figlio della donna, un giovane di 30 anni, che avrebbe avuto una violenta lite con i due, prima di colpire a morte il compagno della madre e ferire gravemente anche lei. Riccioni sarebbe stato ucciso con un vaso.