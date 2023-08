Principino George, il suo piatto preferito è italiano: lo chiede tutti i giorni

Principino George, sapete che il suo piatto preferito è italiano? Ecco cosa ha dichiarato lo chef reale. Scoppia il caos tra gli inglesi: il figlio di William e Kate pare non apprezzare particolarmente la tradizione culinaria britannica.

Qual è il piatto preferito del principino George? Ecco che cosa adora mangiare il primogenito di William e Kate. Ve lo anticipiamo: si tratta di uno dei piatti italiani più famosi e amati in tutto il mondo. Scopriamo la particolare richiesta fatta allo chef reale dal futuro erede al trono.

Riflettori puntati sul figlio di William e Kate

Il principino George è tra i reali più famosi al mondo. La sua fama dipende principalmente dal suo albero genealogico: nipote della compianta Lady Diana e dell’attuale Re d’Inghilterra, Carlo III e figlio dei principi del Galles, William e Kate, sarà un giorno lui il reggente del Regno Unito.

Sebbene sia ancora piccino, solo qualche giorno fa ha compiuto 10 anni, il primogenito dei due ex duchi di Cambridge comincia già a comportarsi come un futuro sovrano. A differenza degli altri due fratelli, la principessa Charlotte e il piccolo Louis, da diverso tempo ormai il principino George accompagna i suoi genitori agli eventi reali.

Solo di recente, con grande sorpresa anche degli inglesi, è stato fotografato al torneo di Wimbledon insieme al nonno e ai genitori. La sua presenza ha rappresentato una violazione di una regola secolare. Da sempre infatti è vietato ai bambini di prendere parte al torneo di Wimbledon, un evento sportivo riservato ai soli adulti.

Il principino George rappresenta però l’eccezione in un sistema monarchico che progressivamente sta cambiando ed evolvendosi. A proposito del primogenito di William e Kate, vogliamo svelarvi una curiosità che in pochi conoscono. Sapete qual è il piatto preferito del futuro erede al trono? Vi anticipiamo solo che è una pietanza italiana.

Principino George, il suo piatto preferito è italiano

Il primogenito di William e Kate sta davvero sorprendendo il popolo britannico. Dopo la violazione della regola secolare che ha scioccato gli inglesi, i quali ormai si stanno abituando alla presenza costante del principino anche ad eventi dai quali di solito i bambini sono esclusi, arriva ora un altro colpo di scena.

Sembra proprio che il futuro erede al trono non preferisca particolarmente degustare i piatti della tradizione culinaria britannica. Tra le sue pietanze preferite spunta, con grande sorpresa di tutti, un piatto tipico della cucina italiana: stiamo parlando della carbonara!

Secondo quanto riportato dal Daily Mail che ha intervistato lo chef reale, il primogenito di William e Kate non può proprio fare a meno di questo piatto tipicamente romano che mangerebbe tutti i giorni!

I membri della famiglia reale seguono un rigido schema alimentare che prevede l’esclusione di alcuni alimenti dalla dieta o il rispetto di determinate regole. Un esempio? Mai patate o carboidrati a cena. Per i piccoli della Royal family si fanno però delle eccezioni ed ecco che quando richiesta, la carbonara viene servita al principino amante della cucina italiana.

D’altronde Kate, che non è solo principessa ma in primis una mamma, ha cuore la felicità dei suoi bambini: perché non accontentarli quando possibile? Non è la prima volta che la principessa del Galles consente al figlio di fare uno “strappo alle regole”.

Solo qualche settimana fa, il principino è stato sorpreso al Lords ‘Cricket Ground insieme a papà William a mangiare una pizza mentre guardava l’Inghilterra contendersi il primato a cricket contro l’Australia.

Ancora, in passato, Kate è stata paparazzata con George e Charlotte in giro per le strade di Londra, alla ricerca di un fast food. Per William e Kate è fondamentale che i loro bambini conducano una vita che sia il più normale possibile, per quanto normale si possa definire la vita di due piccoli reali e del futuro erede al trono britannico.