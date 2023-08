By

Durante la giornata di ieri si è verificato un terribile scontro tra imbarcazioni in Costiera amalfitana, precisamente a Furore. A causa del terribile incidente è morta una turista americana di 45 anni. Lo skipper dell’imbarcazione è risultato positivo al test tossicologico.

La vittima è Adrienne Vaughan, una turista americana di 45 anni, presidente della corrispondente americana della casa editrice di Harry Potter.

La donna, insieme alla sua famiglia, aveva prenotato un’escursione in barca in Costiera amalfitana. Purtroppo, però, la gita in barca si è conclusa nel peggiore dei modi.

L’incidente tra imbarcazioni che ha causato la morte della turista in Costiera amalfitana

Tragedia in Costiera amalfitana. Precisamente a Furore, verso le 18 della giornata di ieri, si è verificato un terribile scontro tra imbarcazioni. Tra le barche coinvolte vi è il gozzo sorrentino di 9 metri, affittato dalla famiglia della vittima per l’escursione e il Tortuga, un veliero turistico, in cui si stava celebrando un matrimonio con circa 80 persone.

A causa dell’impatto, la 45enne è balzata fuori dalla barca, finendo tra le eliche, ancora in moto delle due imbarcazioni. Questo ha procurato alla donna ferite profonde, che l’hanno portata al decesso.

Anche il marito è rimasto gravemente ferito dall’incidente. Mentre i due figli, di 8 e 12 anni, sono rimasti miracolosamente illesi dall’impatto.

I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni marittimi che si trovavano nei paraggi. Poco dopo, poi, i turisti sono stati trasportati in gommone al porto di Amalfi, dove ad aspettarli vi era un’ambulanza del 118.

Le gravi condizioni della donna hanno costretto i medici ad attivare manovre di rianimazione e somministrazione di farmaci salava vita direttamente sulla banchina.

La 45enne, purtroppo, è deceduta poco prima dell’arrivo dell’elisoccorso che la doveva trasportare all’ospedale di Salerno “Ruggi d’Aragona”.

Lo skipper del gozzo risultato positivo al test tossicologico

Lo skipper del gozzo su cui viaggiava la famiglia di turisti americani, un uomo di 30 anni, dipendente di una compagnia di noleggio barche, con sede a Massa Lubrense, ha riportato solo qualche ferita agli arti superiori.

Una volta trasportato all’ospedale di Salerno, i medici lo hanno sottoposto, come da prassi, alle analisi tossicologiche. Dai test l’uomo è risultato positivo.

Il pubblico ministero, Marinella Guglielmotti, ha aperto un fascicolo d’inchiesta sul caso.

Il corpo della donna è rimasto disteso sulla banchina del porto di Amalfi fino alle 21:30 di sera. Quando poi il pm ne ha ordinato il trasferimento all’obitorio.

Il marito della vittima e i figli sono invece stati curati dai medici del piccolo nosocomio costiero.