Scava fino a quando non spunta fuori un tesoro: insospettabile quel che trova

Un certo Rich Gilson scavando nel suo giardino, ritrova un vero tesoro.

Un uomo americano, mentre stava effettuando dei lavori nel suo giardino, fa un ritrovamento inaspettato. Un semplice lavoro di manutenzione e pulizia, può portare alla luce un vero tesoro. In molte occasioni, si è sentito parlare di ritrovamenti e tesori nascosti nel giardino o sotto la propria abitazione.

Nascosti sotto terra, si possono trovare moltissimi tesori e oggetti di valore. Per sapere cosa ha trovato quest’uomo nel suo giardino di casa, vi suggerisco di leggere qui di seguito.

Trova un tesoro nel suo giardino

Non accede tutti i giorni di trovare un tesoro scavando nel giardino di casa, ma è ciò che è accaduto a un certo Rich Gilson nel cortile di casa sua. Gilson è diventato noto per aver ritrovato nel suo giardino un piccolo tesoro. Sebbene non si tratti di un grande bottino, l’uomo ne è rimasto comunque molto entusiasta. In pratica, seppellito nel suo giardino, vi era un barattolo contenente delle banconote risalenti al lontano 1934.

I due coniugi, Susan e Rich, che hanno ritrovato le antiche banconote di Dempsey, vivono nel New Jersey. Pare che il signor Gilson, recatosi fuori per eseguire regolari lavori di manutenzione del verde, usando la pala abbia urtato qualcosa. Dapprima l’uomo ha pensato si potesse trattare di una roccia, poi ha sentito il rumore di vetro rotto.

A questo punto, ha notato la presenza sotto terra di un barattolo di vetro, contenente un mazzo di banconote. I tagli di banconote, da 10 e 20, avevano un valore complessivo di mille dollari. L’uomo e la moglie, a quel punto si sono adoperati per scoprire la storia che si cela dietro tale inaspettato ritrovamento. Ciò che stupisce, è la scelta della coppia di non spendere il denaro ritrovato e conservarlo.

La storia di Dempsey

Il barattolo di banconote ritrovato dai coniugi Gilson, in realtà sarebbe appartenuto a un certo James Dempesy, che quasi un secolo prima aveva nascosto in giardino i suoi risparmi. La storia di tale denaro nascosto, è legata al signor Dempsey, a cui apparteneva la casa in passato. Egli con molti sacrifici era riuscito a raccogliere tale cifra, per poi decidere di nasconde la somma dove nessuno potesse ritrovarli.

Nello specifico, pare che il signor Dempsey avesse incaricato la figlia, di nascondere il bottino in un posto sicuro. Il signor Gilson, che ha ritrovato il piccolo tesoro mentre scava sul suo terreno, ha poi deciso di non spendere tali soldi. Le banconote trovate nel barattolo nascosto sotto terra, secondo il cambio attuale, avrebbero un valore di ben 20 mila dollari.

Negli anni venti e trenta, le persone preferivano nascondere in casa i propri risparmi invece che metterli in banca. Si tratta proprio di ciò, che ha fatto l’antico proprietario della casa, il signor Dempsey, che ha nascosto il suo tesoro così bene da restare nascosto per circa cento anni.

Nascondere un tesoro sotto terra

Per nascondere bene delle banconote sotto terra, evitando che si rovinino occorre fare attenzione ad alcuni dettagli. L’idea di nascondere del denaro sotto terra, non è così inusuale, ma va fatta con criterio. Per nascondere per bene i risparmi in giardino, occorre per prima cosa prender un contenitore di vetro.

Dopo di ciò i soldi vanno riposti dentro un sacchetto e poi dentro un barattolo, per essere poi interrati per bene. Il vetro è il materiale perfetto contenere i soldi di carta, dato che per molti anni non si deteriora. In generale, i soldi vanno seppelliti lontani da sistemi d’irrigazione o tubature, per potersi conservare al meglio.

Un aspetto vantaggioso del celare tesori sotto terra, è quello di poter contare su un posto sicuro da eventuali furti. Vi sono vari posti dove si possono nascondere soldi o altri oggetti di valore, ma di certo il giardino rappresenta uno dei luoghi più sicuri e originali.