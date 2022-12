Principino a Windsor, Re Carlo contentissimo: sbuca fuori l’indiscrezione

Cicogna a Windsor, con il lieto evento che scioglie il cuore dei Re Carlo III. Una indiscrezione che sta facendo emozionare tutti.

Per la famiglia Reale è in arrivo il Natale e con questa aria natalizia, ci sono indiscrezioni che rivelano un royal baby in arrivo. Nonno Carlo III farà i salti di gioia? Sicuramente, lui non vede l’ora di poter abbracciare tutti i suoi piccoli per le festività anche se alcune indiscrezioni hanno evidenziato che Harry e Meghan non saranno invitati. Tuttavia, un royal baby potrebbe far gioire il cuore confuso di Carlo sempre pronto a diventare un super nonno. Ma chi è che aspetta un bambino?

William e Harry: pronti per essere di nuovo dei papà?

William e Harry sono i due principi più amati nel mondo. Quando erano giovani tutti sognavano di poter spostare uno dei due fratelli, perché non erano solo bellissimi ma anche regali e affascinanti.

I due figli di Carlo e Diana hanno fatto sognare le ragazze nel mondo, si sono spalleggiati a vicenda sino a quando qualcosa non si è inevitabilmente rotto. Il rapporto tra i due è cambiato, soprattutto da quando nella vita di Harry è arrivata Meghan Markle.

Nonostante tutto, i due figli di Diana Spencer hanno continuato con le loro vite. William ha sposato Kate Middleton e con lei ha avuto tre bellissimi bambini. Stesso discorso per Harry che ha sposato l’ex attrice americana Meghan Markle e dalla loro unione sono nati due bambini. Il futuro della Famiglia Reale è tutto nelle loro mani, anche se tra cugini sembrano non conoscersi molto e frequentarsi.

Nonna Diana avrebbe voluto sicuramente altro per i suoi due principi, ma tra loro oramai tutto si è spezzato.

C’è una nuova indiscrezione a Palazzo che parla di un nuovo arrivo: di chi è questo Royal Baby?

Royal Baby in arrivo: l’indiscrezione

C’è una indiscrezione che aleggia e che potrebbe anche riempire il cuore deluso di Re Carlo III. Secondo il Magazine tedesco Das Goldene Blatt, Harry e Meghan sarebbero in attesa del loro terzo principe (o terza principessa). Sembra proprio che tutto quanto potrebbe andare per il meglio con un terzo figlio, magari anche provando a ricostruire il rapporto con la Famiglia Reale.

Il magazine tedesco evidenzia di come i due coniugi sarebbero lieti di avere un terzo figlio e che – secondo voci non confermate – lei potrebbe essere già in attesa. Quello che è certo è che tra poco uscirà il documentario su Netflix, che ha portato Carlo III ad un allontanamento netto dal suo secondogenito e dalla moglie.

La cicogna di Meghan e Harry potrebbe cambiare il corso degli eventi. Il piccolo Archie e la graziosa Lilibet Diana stanno crescendo e presto potrebbero accogliere un terzo membro della famiglia reale. Stando alle indiscrezioni del magazine tedesco questo potrebbe avvenire molto presto. Ci sono conferme? Non ci resta che aspettare.