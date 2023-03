Principino a Buckingham, l’indiscrezione da casa reale: chi sarebbe in attesa

Ecco chi sarebbe incinta di un principino che presto potrebbe arrivare a Buckingham. Nessuno se lo aspettava davvero.

Vi sveliamo chi, secondo le fonti, sarebbe nuovamente incinta. Nuova gravidanza per una delle coppie più amate di Londra? Scopriamolo insieme.

Principino in arrivo a Buckingham, cosa succede

Questa è una notizia che nessuno si aspettava. Secondo alcune riviste di celebrità e fonti reali, una delle reali di Buckingham Palace sarebbe incinta di nuovo. Una gravidanza che la coppia non si aspettava e neanche i sudditi.

Stiamo parlando di una coppia il cui anno si sta già rivelando piuttosto impegnativo. Le voci su di loro sono all’ordine del giorno. Tra l’altro, la coppia sarebbe stata invitata al Met Gala quest’anno, ma potrebbe non presentarsi a causa della gravidanza.

Secondo alcune riviste, infatti, una Duchessa sarebbe incinta. Una gravidanza a sorpresa che né il marito né lei si aspettavano. Va detto che la coppia ha già dei figli piccoli.

La donna in questione ha 40 anni e, vista l’età, magari non si aspettava di rimanere incinta di nuovo. Anche se ricordiamo, per il momento, nessuno dei due ha confermato questa voce: la coppia, infatti, è abbastanza discreta su questi argomenti.

In ogni caso, potrebbe complicare i piani per quest’anno. A maggio, infatti, avrà luogo l’incoronazione di Carlo III e la coppia è invitata, ma per il momento non si sa se ci andranno.

A confermare la notizia ci ha pensato anche la rivista Star, che ha affermato che entrambi avevano intenzione di avere una famiglia numerosa. Ma di quale coppia di Buckingham Palace stiamo parlando? Ve lo sveliamo di seguito.

Chi sarebbe la coppia in attesa del bebè

Secondo la rivista Star, quando il test è risultato positivo, i due erano increduli. Sognavano di avere una famiglia numerosa, ma avere un altro figlio naturalmente non faceva parte del loro piano.

Tuttavia, la coppia avrebbe deciso di tenere questo bambino:

“Sono innamorati e lo considerano un segno del destino. Sono entrambi grandi genitori e con lo shock che finalmente svanisce, sono così eccitati.”

La coppia reale di cui parliamo è quella costituita da Meghan Markle e il Principe Harry. Meghan sarebbe quindi incinta del suo terzo figlio. E potrebbe anche essere un maschio. In ogni caso, secondo la rivista, è questo che la Duchessa si augura:

“Meghan adora vedere Harry nel viso del piccolo Archie. E se fosse un maschio, equilibrerebbe la famiglia”.

Quindi, per ora, queste sono solo voci, la coppia non conferma. Secondo Star Magazine, la coppia lo annuncerebbe alla fine del primo trimestre. Meghan Markle, avendo già avuto un aborto spontaneo, vuole rimanere cauta.

Anche se non era in programma, questo bambino sembra essere una buona notizia per la coppia che sembra più felice che mai. Dalla loro nuova vita negli Stati Uniti, tutto sembra andare come desiderano.

Da vedere nelle prossime settimane se questo rumor è vero oppure no. Nel frattempo, facciamo ancora tutti i nostri auguri al Principe Harry e a Meghan Markle per questa nuova e ipotetica gravidanza.