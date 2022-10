Meghan Markle, qual è il titolo di studio della Duchessa del Sussex?

Meghan Markle, sapete qual è il suo titolo di studio? Non uno qualunque. Ecco in che cosa si è laureata l’attuale duchessa del Sussex.

La moglie del principe Harry ha dedicato tanti anni alla sua formazione scolastica prima di intraprendere la carriera da attrice. Sapete che ha conseguito una laurea? Ecco in che cosa.

Meghan Markle, che studi ha condotto prima di entrare nel mondo dello spettacolo

Ormai da diversi anni, Meghan Markle è la moglie del principe Harry, il rampollo di casa Windsor e il secondogenito del Re Carlo III e della compianta principessa del Galles, Lady Diana.

Prima di entrare però a far parte di una delle dinastie più famose e chiacchierate del mondo, la Markle aveva una carriera brillante, era infatti una delle attrici più amate ma soprattutto pagate dello Star system di Hollywood.

Il successo per lei è iniziato quando è stata scelta come protagonista di Suits, una serie TV che è diventata famosa in tutto il mondo consacrando la Markle al successo internazionale. Prima di conoscere il principe Harry e di convolare a nozze con lui, Meghan è stata in coppia con un produttore cinematografico, Trevor Engelson, che è diventato anche suo marito.

La Markle, sebbene abbia iniziato a lavorare giovanissima nel mondo della cinematografia, prima di diventare famosa e iniziare la sua carriera da attrice, ha dedicato molti anni alla sua formazione. Sapete che ha frequentato l’università e si è anche laureata? Scopriamo che titolo di studio ha conseguito.

In che cosa si è laureata la duchessa del Sussex

Prima di diventare la duchessa del Sussex, la moglie di uno dei rampolli più ricchi d’Europa e del mondo, Meghan Markle era non soltanto un’attrice pagatissima di Hollywood ma anche una amante di fitness, salute e benessere. Lo sapevate, per esempio, che aveva un blog in cui dispensava consigli per rimanere in forma?

Forse non tutti ne sono al corrente, ma la Markle ha sempre tenuto alla sua cultura e alla sua formazione, pertanto, dopo il liceo, si è iscritta all’università e ha conseguito anche una laurea. In che cosa è laureata l’attuale duchessa del Sussex? Lo scopriamo insieme.

L’ex attrice americana ha frequentato la Northwestern University di Evanston per un breve periodo e nel 2003 si è laureata in teatro, arti drammatiche e contemporaneamente in relazioni internazionali, presso la Chicago University.

Proprio questa carriera universitaria da lei scelta e conseguita, ha fatto in modo che la Markle potesse prepararsi al meglio per approdare, come poi è accaduto, brillantemente nel mondo dello spettacolo.

Secondo alcune fonti vicine all’attuale duchessa, Meghan, prima di scegliere il corso di studi che le ha permesso di ottenere il degree, cioè la laurea americana, aveva intenzione di studiare lingue e letteratura inglese alla Northwestern University.

La duchessa tra politica e teatro

Tuttavia, la passione per le relazioni internazionali e il teatro, l’hanno spinta a spostarsi all’Università di Chicago dove ha fatto parte anche di una sorority, ossia una confraternita al femminile, la Kappa Kappa Gamma.

Appassionata di politica oltre che di teatro, il sogno nel cassetto della Markle da piccola, era di aspirare a diventare presidentessa della Casa Bianca, un desiderio che forse potrà esaudirsi dato il ruolo di prestigio che ricopre oggi non soltanto in Europa ma soprattutto in America.

Prima di approdare nel mondo dello spettacolo, a seguito della laurea, la bella Meghan ha lavorato anche come stagista presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Buenos Aires, in Argentina, sperando di fare carriera politica.

La vita però ha cambiato i suoi piani, il suo destino l’ha condotta proprio nel posto che forse lei si addice di più, in una delle famiglie più potenti del mondo, accanto a uno degli uomini più ricchi del pianeta.