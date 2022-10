Caldo anomalo in tutta Italia, in arrivo la terza ottobrata

By

I meteorologi lo avevano già annunciato nei giorni precedenti, la terza ottobrata pare essere arrivata. Il caldo continua ancora a interessare tutta la penisola italiana, non risparmiando nessuno, da nord a sud, con temperature che sfiorano i 34 gradi e notti miti, sopra la media stagionale.

Mancano quasi 60 giorni al Natale e del freddo ancora non vi è nemmeno l’ombra. Il mese di ottobre tra una settimana giunge al termine e gli esperti hanno definito la nuova ondata di calore con il nome di “terza ottobrata“.

Caldo fino al ponte dei morti

I meteorologi lo avevano detto: l’anticiclone Scipione l’africano avrebbe portato ancora caldo per tutto il mese di ottobre. Le previsioni pare non si siano sbagliate. Secondo la pagina di Meteo.it il grande caldo farà compagnia a tutta Italia sino alla fine del mese e con grande probabilità anche per il ponte dei morti.

Temperature sopra la media stagionale, con punte notturne di +10 gradi rispetto al periodo e minime all’alba di ben 16 gradi nelle città di Torino, Milano e Trieste; invece nelle Alpi, Pianura padana e Ligura il caldo anomalo farà registrare delle forti precipitazioni.

Molti l’hanno definita l’estate infinita, oppure come una famosa canzone del cantautore Gino Paoli, “senza fine”.

Cosa ci attende nei prossimi giorni

A parte qualche precipitazione che si estenderà solamente in alcune zone localizzate del nord, a partire dalla giornata odierna e per le prossime ore il vero protagonista sarà il tanto amato sole. Tanto sole e tanto caldo.

In occasione del prossimo ponte dei Morti, chi avrà la possibilità di fare una gita fuori porta, molti potranno approfittare delle località di mare per sfruttare al meglio l’anticiclone.

Per i più temerari anche un bel tuffo a mare, specie nelle zone dove il termometro arriverà a sfiorare i 34 gradi. Temperature piacevoli anche durante le ore notturne.

Facendo un sunto per le previsioni dei prossimi giorni, si avranno piogge al Nord e localmente in Toscana, la giornata di domani sarà particolarmente calda ad eccezione sempre per il nord dove ci saranno ancora precipitazioni;

da lunedì, nella giornata del 24 ottobre, invece, si vedrà un miglioramento nella zona settentrionale con aumento di temperature su tutta la penisola, con nebbie che invaderanno la Pianura Padana nelle ore notturne.

Un cambiamento climatico che non si vedeva da tempo, una terza ottobrata che ancora una volta vedrà protagonista il caldo, temperature che sembrano tipiche del mese di giugno e che forse fino a metà novembre ci farà compagnia.