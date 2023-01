Principe Filippo, avete visto che bello a 20 anni? La Regina era gelosissima | FOTO

Ecco che vi mostriamo una foto incredibile che raffigura il Principe Filippo a soli 20 anni. Era talmente bello da rendere gelosa la regina.

Scopriamo insieme il volto del Principe Filippo a 20 anni. Era giovanissimo e desiderato da tutte le donne del mondo.

La vita del Principe Filippo

Principessa Elisabetta e il suo consorte Filippo di Edimburgo sono stati sposati per oltre 70 anni, rendendo Filippo il consorte della regina più anziano della storia britannica. Ma nonostante la sua veneranda età, Filippo era una volta considerato uno dei giovani più belli del mondo.

Filippo nasce il 10 giugno 1921 come principe Filippo di Grecia e Danimarca, figlio di Andrea di Grecia e Alice di Battenberg. Dopo che la sua famiglia fu costretta ad abdicare al trono greco, Filippo crebbe in diverse case reali in Europa, compresa la villa di famiglia a Cannes in Francia.

In giovane età, Filippo divenne un membro della Marina britannica e prestò servizio durante la Seconda Guerra Mondiale. La sua bellezza e il suo charme erano evidenti sin dalla giovane età, con molti che lo descrivono come “un vero lady killer”. Foto di Filippo da giovane mostrano un uomo dal fascino magnetico, con i suoi capelli scuri e gli occhi penetranti.

Il principe Filippo ha anche avuto una vita molto interessante prima di diventare il consorte della regina. Ha partecipato a numerose regate a vela, ha gareggiato nelle corse di cavalli e ha anche partecipato a giochi olimpici come atleta della squadra britannica di equitazione.

Filippo ha incontrato la principessa Elisabetta per la prima volta quando lei aveva appena 13 anni, e i due hanno iniziato a scriversi durante la guerra. Dopo la guerra, Filippo ha chiesto il permesso di sposare la principessa Elisabetta, e il loro matrimonio è stato celebrato il 20 novembre 1947.

Oggi, il principe Filippo è ricordato per il suo senso dell’umorismo e per il suo ruolo come duca di Edimburgo, ma non dimentichiamo che una volta era considerato uno dei giovani più belli del mondo. Nonostante gli anni trascorsi, il suo fascino e la sua presenza imponente erano intatti.

Ecco com’era bello a 20 anni

La notizia della morte del principe Filippo, duca di Edimburgo, ha sconvolto il mondo intero e ha lasciato molti a chiedersi come avrebbe reagito la regina Elisabetta alla perdita del suo compagno di vita. Filippo e la regina Elisabetta erano sposati da oltre 70 anni, rendendoli una delle coppie reali più longeve della storia.

Filippo è deceduto all’età di 99 anni il 9 aprile 2021, all’ospedale King Edward VII di Londra, dove era ricoverato per alcune condizioni di salute non specificate. La sua morte ha suscitato un’ondata di emozioni in tutto il Regno Unito, con molti che hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di una figura di grande importanza nella vita del paese.

Ma vi siete mai chiesti com’era a 20 anni? Era un giovane bellissimo e non poteva non rendere gelosa la Regina Elisabetta II.

Ecco di seguito una foto che lo mostra in tutta la sua bellezza, il principe era davvero desideratissimo:

Una foto esclusiva che lascia davvero tutti senza fiato.