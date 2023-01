“Ci guarda dal cielo” Serena Bortone: pubblico in lacrime a Oggi è un altro giorno

Ecco da chi sono state pronunciate le parole che hanno sconvolto tutti i telespettatori di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Il pubblico della trasmissione non ha potuto fare altro che commuoversi per le parole pronunciate da un personaggio amatissimo.

Il successo di Oggi è un altro giorno e di Serena Bortone

“Oggi è un altro giorno” è un programma televisivo che va in onda sulla Rai. Condotto da Serena Bortone, il programma tratta di attualità, politica, cultura e spettacolo, offrendo ai telespettatori una panoramica completa dei principali avvenimenti del giorno.

Il programma è stato un grande successo sin dal suo esordio, conquistando una vasta platea di spettatori e diventando un punto di riferimento per chi vuole essere informato sui principali avvenimenti del giorno. Il merito del successo del programma va senza dubbio a Serena Bortone, che con la sua professionalità, la sua capacità di fare domande incisive e il suo stile impeccabile ha saputo conquistare il pubblico.

Ma il successo di “Oggi è un altro giorno” non si deve solo alla bravura della conduttrice. Il programma, infatti, vanta una redazione giovane e dinamica, capace di selezionare gli argomenti più interessanti e di offrire una copertura completa e accurata dei principali avvenimenti. Inoltre, il programma è arricchito da interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura, che rendono il format ancora più vario e interessante.

“Oggi è un altro giorno” è una delle trasmissioni più seguite e amate della tv italiana. La bravura di Serena Bortone e della redazione, unita alla capacità di trattare gli argomenti più importanti in modo accurato e completo, rendono il programma un punto di riferimento per chi vuole essere informato su ciò che accade nel nostro paese.

Di recente, una frase pronunciata proprio a Oggi è un altro giorno ha sconvolto il pubblico televisivo. Ecco chi l’ha pronunciata.

La triste perdita che ha commosso tutti

La nascita di un figlio è sempre un momento di gioia indescrivibile, ma per Samuel Peron, ballerino di “Ballando con le Stelle”, il primo Natale con il suo piccolo Leonardo è stato un momento di gioia amara. Infatti, la nascita di Leonardo è coincisa con la triste perdita della madre di Samuel, Giovanna Costenaro.

La morte di Giovanna ha segnato profondamente il ballerino, gettando un’ombra sulla gioia per l’arrivo del suo primogenito. In un’intervista a “Di più”, Samuel si è confessato, parlando della sua voglia di mostrare a Leonardo le cose che faceva da bambino, cucinare insieme le ricette di famiglia e immaginare la nonna che guarda dal Cielo e sorride.

Anche nel corso della trasmissione “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone, Samuel si è confidato a lungo:

“Ci guarda dal cielo”

La perdita della madre è una delle più difficili che si possa affrontare, e il fatto che Samuel debba affrontarla mentre cerca di crescere il suo primogenito rende il tutto ancora più difficile.

Tuttavia, è evidente che Samuel è un padre molto amorevole e premuroso, e siamo sicuri che farà del suo meglio per far crescere Leonardo in modo sano e felice, pur sentendo la mancanza della madre. Speriamo che il tempo possa lenire il dolore di Samuel e che la memoria di Giovanna possa essere una fonte di conforto per lui e per il suo piccolo.