Regina Elisabetta, l’ultimo desiderio prima di andarsene: Camilla ha pianto giorni interi

La morte della Regina Elisabetta II ha lasciato un grande vuoto: ma prima di lasciare questo mondo ha espresso il suo ultimo e impensabile desiderio.



Nella sua residenza scozzese di Balmoral, la Regina Elisabetta – dopo giorni di malattia – si è spenta e ha lasciato un grande vuoto a livello mondiale. La regina più longeva del mondo dopo settanta anni di regno è volata in cielo ed è salutata per l’ultima volta da milioni di sudditi britannici e da tutti coloro giunti a Londra per dare l’ultimo saluto alla sovrana inglese. Era il 19 settembre da quando sono stati celebrati i funerali di Elisabetta II, scomparsa all’età di novantasei anni l’otto settembre 2022. Oggi la Regina riposa vicino al marito Filippo nel castello di Windsor nella cripta di Saint George.

La sovrana più longeva del mondo ha trascorso la sua vita servendo il popolo britannico e ha contribuito a raccontare la storia britannica. Tutta la Royal Family ed il figlio, Re Carlo III, hanno manifestato l’evidente commozione ai funerali della grande sovrana, che ha espresso l’ultimo desiderio prima di esalare l’ultimo respiro.

Regina Elisabetta II: la sovrana più longeva al mondo

Elisabetta II è stata incoronata Regina il due giugno 1953 e da allora è sempre stata fedele alle tradizioni della corona britannica ed al servizio del suo popolo. La Regina ha contribuito a dare vita ad un regno più moderno in linea con il progresso e l’evoluzione della società britannica. I sudditi e tutto il mondo non può che ricordare gli scatti fotografici che la immortalano con i suoi cappellini colorati.

Di lei non possiamo dimenticare la sua immagine severa e rigorosa, ma anche la sua personalità carismatica. La Regina Elisabetta II ha saputo conquistare i cuori di tutti i sudditi britannici e la sua scomparsa ha lasciato un incolmabile vuoto. È e sarà per sempre una delle sovrane più longeve e più amate in assoluto.

Regina Elisabetta II tra Lady Diana e Camilla Parker

Non è una novità che la Regina Elisabetta II, madre del Re Carlo III ed ex consorte di Lady Diana, sia stata una personalità antitetica con una versione totalmente differente da quella della Principessa. Due caratteri opposti che avrebbe acuito continue tensioni tra le due quando Lady D era in vita e viveva a Buckingham Palace. Proprio per la stessa Regina, madre di Carlo, Diana era la sposa perfetta: bella, dolce e giovane. Ma Elisabetta aveva sottovalutato il carattere “ribelle” di Diana.

Questo è stato un grande errore della sovrana. Inoltre, la Regina non ha saputo ascoltare le reali volontà di Carlo, che amava l’attuale consorte Camilla. La Regina è sempre stata troppo impegnata a corte e ha sempre avuto un atteggiamento piuttosto freddo nei confronti della nuora. Con la separazione tra Carlo e Diana, i rapporti tra la Principessa del Galles e la sovrana britannica si sono del tutto interrotti. Con la scomparsa di Lady D nel tragico incidente avvenuto nel 1997, la Regina ha mostrato il suo lato umano e si è inchinata dinanzi al feretro di Diana.

Regina Elisabetta II: l’ultimo desiderio della sovrana

Nonostante il grande dolore per un figlio erede al trono che ha divorziato e ha avuto una amante per tanti anni, nel tempo la Regina Elisabetta ha saputo accettare la presenza di Camilla Parker. Quando Carlo ha sposato l’amore della sua vita, in qualche modo la Sovrana ha dovuto accettare quello che sarebbe stato il futuro per la sua famiglia e per il Regno.

Secondo i media inglesi, di morire la Regina d’Inghilterra avrebbe espresso il suo ultimo desiderio. La consorte del figlio Carlo, Camilla dovrà essere:

“[…] riconosciuta come Regina consorte”.

Non è stata una sopresa, ma questo suo ultimo volere ha scosso gli inglesi che hanno considerato il gesto nobile e diverso da quanto mai si sarebbero aspettati.

Camilla Parker ad oggi ha un ruolo molto imponte nel regno e grazie all Regina Elisabetta viene considerata in maniera diversa anche dal popolo inglese. Fermo restando che per la Sovrana sia Kate la vera discendente ha saputo fare delle scelte intelligenti, dando a Camilla una opportunità e a suo figlio la felicità che tanto desiderava da tempo.