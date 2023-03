Italia, la regione con la migliore sanità: dove si confermano le cure migliori

È questa la regione con la migliore sanità in Italia: lo confermano gli studi e le statistiche. Qui si possono avere le cure migliori.

Se in Italia il sistema sanitario è di altissimo livello, secondo le stime spicca una regione con la migliore sanità. Si parla spesso del livello dei medici che si hanno a disposizione, degli ospedali affollati e delle risorse mancanti. Questa Regione ha saputo mantenere nel tempo un equilibrio basato su professionalità, attenzione nei confronti del paziente e un continuo studio per poter anticipare ogni tipo di patologia o problematica. Facciamo chiarezza?

La regione con la migliore sanità in Italia

L’Osservatorio della Fondazione Gimbe ha decretato la regione Emilia-Romagna come la migliore nel campo sanitario italiano. Un premio che si basa sul decennio 2010 – 2019 oltre che per i dati sperimentali di un nuovo sistema ad oggi attivo, messo in campo dal 2020.

Le prestazioni sanitarie di questa regione italiana si confermano sul podio italiano e assicurano al cittadino le migliori cure. L’analisi si è concentrata sugli anni a partire dal 2010 sino al 2019 si è basata sul monitoraggio e i dati forniti dal Ministero della Salute.

Questa è un’analisi doverosa per migliorare il sistema delle pensioni in Italia, oltre che decretare quelle che sono le Regioni più attente e all’avanguardia. L’Emilia Romagna è la prima ad assicurare una serie strumenti e innovazioni, mettendo tutto a disposizione del paziente.

Negli anni della pandemia, i medici hanno assicurato un continuo monitoraggio della situazione e sono stati in prima linea nella cura dei loro pazienti. Il report messo a disposizione dall’Osservatorio della Fondazione Gimbe ha messo l’accento anche sulla capacità di garantire, promuovere e rispettare l’erogazione del servizio della sanità italiana in conformità alle regole nazionali.

Al secondo posto si è posizionata la Toscana e poi il Veneto al terzo posto.

I fattori determinanti per il titolo di grande pregio

Raffaele Donini, assessore alle politiche per la Salute, ha confermato di come il report abbia certificato la qualità della sanità in questa regione italiana. Non solo durante i periodi canonici, ma anche durante il duro periodo della pandemia.

Le misure sono sempre rispettate e durante il periodo più difficile, la Regione si è dimostrata pronta sotto un profilo sanitario di emergenza. Emerge di come siano stati pronti a gestire i malati, i posti letto per chi doveva essere ricoverato urgentemente sino alle vaccinazioni. La carenza di personale sanitario è un punto dolente anche in Emilia-Romagna, ma tutti i punti sono a loro favore e questo determina il primo posto.

I prossimi obiettivi servono per migliorare ancora di più il servizio, rendere la sanità di facile accesso e fruibile ad ogni persona che ne necessita. Un primo posto prestigioso e da mantenere nel tempo, migliorando.