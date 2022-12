Previsioni per Santo Stefano: ancora temperature sopra la media

Il caldo anomalo di questi giorni viene confermato anche per la giornata di Santo Stefano, per la gioia di molti che sono in vacanza.

Il fine anno vedrà un clima mite, specialmente nelle regioni meridionali dove sono previste temperature intorno al 20 gradi.

Caldo anomalo a Santo Stefano

Non è forse opportuno parlare di caldo poiché comunque abbiamo avuto in questi giorni temperature per lo più fredde, tuttavia decisamente troppo alte per le medie stagionali.

Questa condizione persisterà nella giornata di domani, per la gioia di molte persone che hanno colto l’occasione di questa lunga pausa natalizia per godersi un po’ di vacanze o comunque gite fuoriporta.

L’alta pressione sub-tropicale ci ha fatto vivere un Natale abbastanza caldo e questa continuerà a dominare la penisola per lo più fino a fine anno. Le temperature rimarranno elevate fino a Capodanno e l’atmosfera statica, tipica del regime anticiclonico, si tradurrà in un accumulo di umidità.

Questo è quello che affermano gli esperti e in effetti non sarà passata inosservata la brina mattutina che ricopre strade e automobili, nonché la nebbia che al calar del sole comincia ad affiorare in molte zone, dalle campagne alle città di ogni regione italiana, senza sostanziali differenze fra il Nord e il Sud.

Tutta l’Italia sarà accomunata da valori oltre le medie di questo periodo, specialmente le minime. Al Sud sarà molto mite anche nelle zone montuose, invece non si attendono perturbazioni significative.

Nel dettaglio

Se ci concentriamo più dettagliatamente sulla giornata di Santo Stefano, splenderà il sole al Sud, nelle Isole Maggiori, in Molise e Abruzzo.

Ci saranno solo delle lievi nubi molto basse nelle prime ore della mattina, un po’ in tutte le regioni, specialmente al Centro.

Sulle Alpi ci sarà cielo sereno, a tratti parzialmente nuvoloso ma in serata la situazione peggiorerà leggermente con precipitazioni tuttavia molto deboli.

Sulle coste dell’Adriatico, in Toscana e in Umbria sarà particolarmente nuvoloso, specialmente in Liguria dove ci potranno essere alcune piogge a carattere locale. Pioviggini anche in Venezia Giulia mentre per quanto riguarda i valori termici, saranno stazionari per lo più in tutte le regioni.

Venti deboli su tutti i mari, localmente più forti su mar Ligure e alto Tirreno dove causeranno mare mosso.

Martedì 27 dicembre si caratterizzerà per qualche banco di nebbia in Pianura Padana nelle ore più fredde ma la giornata sarà bella ovunque con temperature massime in lieve rialzo.