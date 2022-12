Pioli e le rimonte impossibili, il suo Milan è pronto a rifarlo

Stefano Pioli si prepara a vivere un’altra grande stagione alla guida del Milan, società che lo scorso anno ha vinto sotto la sua guida il titolo di campione d’Italia.

Tante le similitudine tra la stagione passata e questa, in entrambe infatti i rossoneri partivano sfavoriti e Giroud e compagni sperano di sorprendere tutti anche quest’anno vincendo il secondo scudetto consecutivo.



Nel servizio i “re del calcio” prodotto da Italia 1 parlerà anche Stefano Pioli che ha caricato il suo Milan in vista della ripresa del campionato.

Il tecnico di Parma è tornato a parlare della straordinaria cavalcata dello scorso anno in cui il suo Milan è riuscito nell’impresa di rimontare l’Inter e vincere lo scudetto.

Lo straordinaria cavalcata terminata a Reggio Emilia è un ricordo ancora fresco negli occhi dei tifosi rossoneri che sperano di vedere un finale simile anche quest’anno contro un Napoli che sembra al momento inarrivabile per chiunque.

Pioli ha raccontato anche qualche piacevole aneddoto sui festeggiamenti dello scorso anno quando insieme al figlio Giancarlo fumò un sigaro per celebrare la sua incredibile impresa.

AC Milan manager Pioli on Rafa Leão: “I advise him to sign a new deal and stay at Milan. I see Rafa very happy here”, he told Sky Sport. 🔴🇵🇹 #ACMilan

On Chelsea links: “Leão here will have the chance to improve again, he feels good at Milan with this group”. #CFC pic.twitter.com/62RV8zfeP3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2022