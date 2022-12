Inzaghi carica l’Inter : “Credo nella rimonta scudetto”

Il 29 dicembre andrà in onda lo speciale di Italia 1 dedicato ai “Re del calcio”, la stessa emittente televisiva ha anticipato le parole di Inzaghi che non si è nascosto nonostante le difficoltà della prima parte di stagione ammettendo di credere nella rimonta scudetto della sua Inter.

I nerazzurri inizieranno il loro 2023 ospitando a San Siro il Napoli in una sfida che può essere decisiva nella lotta scudetto.



Simone Inzaghi ha concesso un’intervista esclusiva a Italia 1 che andrà in onda il 29 dicembre, nel frattempo però una parte delle sue parole sono state rese pubbliche ed il tecnico piacentino non ha nascosto il suo ottimismo e l’ambizione di portare l’Inter sul tetto d’Italia.

Nella prima parte di stagione i nerazzurri hanno deluso le attese dimostrandosi troppo vulnerabili in fase difensiva incassando tantissimi gol vista soprattutto l’enorme esperienza e qualità nei difensori presenti in rosa.

In 15 partite l’Inter ha perso 5 match tra i quali spuntano il Ko nel derby ed il pesante 2-0 subito sul campo della Juventus, sconfitte dolorose per i tifosi nerazzurri.

“#SimoneInzaghi ’est l’une des personnes qui m’a le plus voulu à l’Inter, il a montré immédiatement qu’il croyait en mes qualités dès mon premier jour: Il m’a aussi félicité pour la façon dont j’ai su remplacer @brozocrypto ” @hakanc10 https://t.co/ruSfxtRM1C — Internazionale.fr (@SoloInter) December 22, 2022

Inzaghi pronto a prendersi definitivamente l’Inter

“Per tutti noi allenatori questa pausa lunghissima è una novità assoluta. Il Napoli fin qui ha fatto qualcosa di straordinario, che ha amplificato ancora di più gli errori fatti dalle altre squadre, a partire dall’Inter. Un anno fa la classifica era più corta, eravamo tutte nel giro di tre punti. Ora il distacco si è ampliato, quello che ha fatto la squadra di Spalletti è qualcosa che in Europa nessuno è stato capace di fare, bisogna farle i compplimenti. Noi, come le altre, sappiamo che quello che abbiamo fatto finora non basta”.



Il tecnico ha caricato l’ambiente con l’obiettivo di superare il Napoli alla ripresa del campionato e riaprire ufficialmente la stagione.

Il big match di San Siro sarà fondamentale per capire se i partenopei avranno la forza per dare continuità allo strepitoso ruolino di marcia tenuto fino ad ora e cercare l’allungo definitivo.

Non solo Serie A: l‘Inter infatti ha l’obiettivo di andare avanti anche in Champions League, agli ottavi di finale i nerazzurri sfideranno il Porto di Conceicao in un doppio match che si preannuncia complicatissimo.