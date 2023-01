Previsioni meteo, spaventose raffiche di vento a 100 km/h: le aree coinvolte

By

Raffiche di vento in arrivo in Italia. Le previsioni meteo questa volta fanno paura davvero. Ecco le aree coinvolte e travolte da una bufera ventosa.

Raffiche di vento a 100 km/h. Queste zone devono prestare particolare attenzione. Ecco che cosa dicono le ultime previsioni meteo.

Previsioni meteo spaventose per l’Italia

Lo possiamo dire senza alcun dubbio: in Italia è arrivato ufficialmente l’inverno. Se fino a qualche giorno fa, buona parte dello stivale ha goduto di temperature straordinariamente piacevoli e miti, a dir poco primaverili, oggi invece le condizioni climatiche cambiano drasticamente e purtroppo non in positivo.

L’anticiclone africano che ha caratterizzato le festività natalizie, regalando soprattutto al Sud e al Centro Sud un Natale diverso dal solito, non rigido, ha lasciato il posto a fredde correnti atlantiche che hanno portato ad un brusco calo delle temperature e a copiosi rovesci che hanno interessato in particolar modo Umbria, Lazio, Toscana e Campania.

Al Nord invece, non solo pioggia abbondante ma anche gelo siderale e fitta nebbia. Ci dispiace dirvi che però le brutte notizie non finiscono qui. In arrivo sulla nostra Penisola, venti fortissimi fino a 100 km orari.

Una burrasca di maestrale sta per fare il suo ingresso e travolgere il nostro stivale. Ecco le aree che dovranno prestare particolare attenzione. I meteorologi sono piuttosto severi a riguardo: massima cautela anche ad uscire o a mettersi alla guida con queste condizioni climatiche.

Raffiche di vento in arrivo sul nostro Stivale

Le previsioni meteo non fanno sperare nulla di buono per il nostro Paese. Al contrario, tra poche ore la nostra Penisola sarà interessata da abbondanti precipitazioni e forte freddo, a causa della corrente proveniente dal Nord Europa e che interesserà tutte o quasi, le regioni dello stivale.

A preoccupare i meteorologi in particolare le raffiche di vento che potranno superare addirittura i 100 km orari con un preoccupante rischio di mareggiate, in particolare, per l’alto Adriatico.

Saranno travolte da un ciclone che porterà il Libeccio, invece le basse coste del Tirreno. Stessa situazione anche per le coste Ioniche. A partire invece da mercoledì, arriverà il Maestrale che interesserà in particolare la zona nord-occidentale della Sardegna.

Forti raffiche di vento fino a 120 km orari anche lungo le famose Bocche di Bonifacio. Forti correnti provenienti da Ovest e Nord Ovest interesseranno invece il Centro-Sud. Occhio particolare a Sicilia e Puglia che si ritroveranno a vivere un inatteso calo delle temperature.

Mari molto mossi con onde alte fino a sei metri e rischio di mareggiate su Sicilia e Sardegna. Neve a bassa quota invece sulle Alpi. Le zone settentrionali, in particolare Piemonte e Lombardia, saranno interessate dal vento Foehn che supererà i 40 km orari.

Dovranno prestare particolare attenzione gli amici milanesi e coloro che vivono in prossimità dell’arco alpino occidentale: i meteorologi dicono che forti raffiche di vento arriveranno a superare addirittura i 150 km orari.

Non solo il Foehn ma anche il Maestrale arriverà sul nostro stivale. Quest’ultimo in particolare travolgerà le isole di Sicilia e Sardegna e le zone tirreniche. Dunque i meteorologi invitano a prestare massima attenzione.

Le previsioni meteo di questa settimana non sono favorevoli. Massima cautela per chi si mette in viaggio. Le forti raffiche di vento potrebbero provocare non pochi inconvenienti oltre che danni seri a persone, cose e strutture.