La presentatrice e attrice Alessia Marcuzzi debutta sulla Rai con il programma Boomerissima.

Il programma andrà in onda su Rai 2 da oggi, 10 gennaio, con la prima puntata e la prima ospite della serata sarà Luciana Littizzetto. Durante lo show si sfideranno due squadre composte da persone di età diverse.

Alessia Marcuzzi debutta in Rai con Boomerissima

Alessia Marcuzzi, la showgirl pronta a fare di tutto in TV nonostante i suoi 50 anni debutterà su Rai2 questa sera, 10 gennaio, dopo aver passato anni a presentare programmi a Mediaset. La conduttrice stasera si ritroverà sulla Rai col nuovo programma Boomerissima che vedrà gareggiare due squadre composte: una da millennial e una da boomer. Lei stessa ha scritto il programma e per questo non può partecipare ma ammette che, ritienendosi una ‘caciarona‘, fare l’arbitro non le piace particolarmente:

“Non appartengo a nessuna delle due categorie, mi definisco una caciarona e fare l’arbitro della gara non mi piace perché vorrei giocare, ma avendo scritto il programma non posso rispondere alle domande.”

Per quanto riguarda il programma, le due squadre che gareggeranno l’una contro l’altra saranno composte da: Claudia Gerini, Francesco Facchinetti, Sabrina Salerno e Max Giunti per i boomer; Valentina Romani, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Gianmarco Tamberi per i millennial. Primo super ospite sarà Luciana Littizzetto, un grande regalo secondo la conduttrice, e poi ci sarà Max Pezzali che rappresenta un po’ entrambe le generazioni. Marcuzzi conferma che qualche scintilla c’è stata dietro le quinte tra gli avversari: Lamborghini contro Salerno e Zorzi versus Gerini perché a quanto pare:

“Da noi l’importante non è partecipare ma vincere! E’ venuta fuori una sana competizione. Ma non sono stati i soli”.

La conduttrice ha parlato anche del suo approdo in Rai, lasciando Mediaset dopo anni. Approda su Rai2 e non su Rai1 che comunque non brilla a livello di ascolti. È la stessa Marcuzzi ad essere andata da Stefano Coletta, chiedendogli esplicitamente di produrre il programma per questa rete, Rai2, che afferma: ‘mi somiglia molto’. Ammette anche di aver voglia di mettersi in gioco proprio lì e che per lei è la prima volta che conduce un programma scritto da lei.

Alessia dice di aver trovato una particolare accoglienza e molto amore da tutti, una protezione che l’ha fatta sentire come in famiglia. Anche a Mediaset ha ricevuto tanto amore durante tutti gli anni passati con questa grande famiglia e conferma che non li ha lasciati litigando; aveva semplicemente bisogno di tempo per se stessa, dedicarsi a ciò che ha iniziato durante la pandemia: creare borse e creme. Si guardava in video e non si riconosceva più, per questo motivo ha deciso di cimentarsi in tale nuovo lavoro sul web.

Ma qual è la cosa che rende Alessia Marcuzzi boomer? Lei stessa riconosce di essere un disastro con la tecnologia e dice che una delle cose che ama dei millennials è proprio l’apertura mentale che appunto i giovani di oggi hanno e ammette di condividerla in quanto anche lei, proprio come loro, non ha né pregiudizi né tabù. La conduttrice è stata a I soliti ignoti: la lotteria, ospite da Amadeus ma non sarà presente a Sanremo sul palco dell’Ariston. Alessia Marcuzzi a riguardo dice di amare il programma ma di preferire guardarlo da casa. Mara Venier si lascia scappare un commento sulla conduttrice e ammette di vederla bene come sua erede a Domenica In, Marcuzzi però lei risponde ammettendo: